Trump confiesa su reticencia a entregar los Tomahawk a Ucrania porque pondría "en peligro" a EEUU

MADRID, 19 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este domingo sus recelos ante la posibilidad de entregar misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania al entender que semejante operación representaría un peligro para la seguridad de su país.

Cabe recordar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha avisado que semejante entrega sepultaría cualquier opción para negociar la paz en Ucrania y poner fin a la invasión rusa.

"Estoy examinando este asunto", ha indicado Trump en declaraciones a Fox News, "y lo he comentado con Putin: no es que esté precisamente encantado con esta situación".

Trump ha procedido a explicar que su reticencia también gira en torno a la capacidad limitada de sus arsenales. "Es que también nos hacen falta a nosotros. Yo no puedo dar a Ucrania todas nuestras armas, no puedo poner en peligro a Estados Unidos", ha añadido.

Sobre el discurrir de las conversaciones de paz, Trump ha vuelto a dar por asumido que Putin se quedará con parte o todos los territorios conquistados desde la invasión. "Se va a quedar con cosas. Ha combatido y se ha hecho con propiedades. El único país que gana territorios y después se marcha somos nosotros, como sucedió con Bush", indicó Trump en relación a la guerra de Irak.

PIDE A TRUMP MÁS MANO DURA CON PUTIN

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también ha comparecido ante los medios norteamericanos una vez concluida su reunión con Trump y sus asesores, que comenzó el pasado viernes, para reiterar su petición al mandatario norteamericano y endurezca su postura frente a Putin.

"Putin se parece mucho a Hamás, pero con más fuerza", ha indicado Zelenski, quien ha comparado al presidente ruso con el movimiento islamista palestino. Gaza, cabe recordar, está ahora mismo bajo alto el fuego en parte por la presión ejercida por el mandatario.

"Es por eso que le hace falta ser todavía más duro", ha señalado el mandatario ucraniano, en comentarios a la cadena NBC.