Trump confirma que autorizó a la CIA a operar en Venezuela

Por Nandita Bose

WASHINGTON, 15 oct (Reuters) - El presidente Donald Trump confirmó el miércoles los reportes de que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, lo que supone una fuerte escalada en los esfuerzos de Estados Unidos por presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

The New York Times informó por primera vez de la directiva clasificada, citando a funcionarios estadounidenses familiarizados con la decisión.

Trump dijo que autorizó la acción por dos razones principales.

En primer lugar, dijo que Venezuela ha estado liberando un gran número de presos, incluidos individuos de centros de salud mental, en Estados Unidos, a menudo cruzando la frontera debido a lo que describió como una política de fronteras abiertas.

Trump no especificó qué frontera cruzaban.

La segunda razón, dijo, era la gran cantidad de drogas que entraban en Estados Unidos desde Venezuela, gran parte de ellas traficadas por mar.

"Creo que Venezuela está sintiendo la presión...", añadió Trump, pero no quiso responder cuando se le preguntó si la CIA tiene autoridad para ejecutar a Maduro. (Reporte de By Nandita Bose y Jarrett Renshaw; editado en español por Javier Leira)