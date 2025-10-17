Trump confirma que espera reunirse con Xi Jinping dentro de dos semanas en Corea del Sur

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha terminado de confirmar este viernes que tiene intención de reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur para limar asperezas en el marco de la guerra económica declarada por el mandatario norteamericano, quien ha reconocido el difícil escenario generado desde entonces.

"Siempre están buscando generar una ventaja", ha indicado el presidente en una entrevista concedida a la división económica de la cadena estadounidense Fox News, "y es un tema muy complejo, porque China nos ha dejado hechos unos zorros y nos han estafado desde el primer día", según el mandatario, quien señaló como responsable último de la situación al fallecido presidente Richard Nixon y su aperturista política hacia el gigante asiático, en especial con su histórica visita de 1972.

Trump, no obstante, ha dedicado palabras amables al presidente de China. "Un líder muy fuerte, un hombre extraordinario" con el que lleva meses intentando concretar una reunión que, finalmente y si se cumplen los deseos de mandatario norteamericano, ocurrirá aproximadamente a finales de este mes o principios de noviembre.

"Nos reuniremos en un par de semanas. De hecho, nos reuniremos en Corea del Sur con el presidente Xi y otras personas. Pero nos reuniremos. Tenemos una reunión aparte", ha explicado en un tono más sosegado que el de hace una semana, anunció un arancel adicional del 100% a China y controles en la exportación de software procedente de Pekín a partir del 1 de noviembre.

Horas antes, cabe recordar, Trump amenazó con cancelar una reunión con el líder del gigante asiático en respuesta a las recientes acciones de Pekín, incluyendo un mayor control a la exportación de tierras raras.