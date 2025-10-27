Trump confirma que se realizó reciente resonancia magnética, pero no cuenta la razón

Por Trevor Hunnicutt y Jarrett Renshaw

AIR FORCE ONE, 27 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que se había sometido a un examen de resonancia magnética durante su reciente visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, pero se negó a dar detalles sobre el motivo de la exploración.

Los comentarios son los primeros de Trump, de 79 años, sobre su segundo examen médico este año. La visita del 10 de octubre, descrita por la Casa Blanca como un chequeo anual de rutina, provocó preguntas sobre la salud del presidente, pues se conoció apenas seis meses después de un extenso examen físico.

"Me la hice. Me hice una resonancia magnética. Estaba perfecto", dijo Trump a los periodistas mientras volaba a Tokio.

Sin embargo, Trump, que es uno de los presidentes de más edad en la historia de Estados Unidos, no quiso decir por qué recibió el escáner, diciendo a los periodistas que viajaban con él que "preguntaran a los médicos".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las consultas por detalles sobre el motivo de la resonancia magnética.

El presidente dijo que sus médicos habían ofrecido a los periodistas un informe "muy concluyente" del examen, pero la Casa Blanca no ha revelado por qué Trump hizo una segunda visita al hospital, algo que se sale de la norma de un único examen exhaustivo al año.

"Trump sigue gozando de una salud excepcional, mostrando un fuerte rendimiento cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico", dijo el médico de Trump, Sean Barbabella, en un memorando publicado tras la visita.

El médico señaló en el memorando que la evaluación ayudó a preparar los próximos viajes de Trump al extranjero e incluyó imágenes avanzadas, pruebas de laboratorio y evaluaciones preventivas de salud.

Una resonancia magnética utiliza imanes y ondas de radio para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo. Puede usarse para llevar un seguimiento de diversas enfermedades.

En julio, la Casa Blanca reveló que Trump estaba experimentando hinchazón en la parte inferior de sus piernas y hematomas en su mano derecha, después de que unas fotografías mostraron al presidente con los tobillos hinchados y maquillaje en la parte afectada de su mano.

Barbabella dijo en una carta divulgada entonces por la Casa Blanca que las pruebas confirmaban que el problema de las piernas se debía a una "insuficiencia venosa crónica", una enfermedad benigna y común, especialmente en personas mayores de 70 años. (Información de Trevor Hunnicutt; escrito por Satoshi Sugiyama y Peter Graff; edición de Timothy Heritage; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)