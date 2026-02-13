Trump confirma que visitará Venezuela, pero no adelantó fecha

"Voy a hacer una visita a Venezuela. Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré", afirmó Trump de manera directa, sin precisar fecha, duración ni agenda específica de la visita.

El anuncio se produce en un contexto de intensas relaciones bilaterales tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero último por fuerzas estadounidenses, evento que derivó en una suerte de tutelaje de Washington en asuntos venezolanos, especialmente en el manejo del estratégico sector petrolero.

El anuncio desde la Casa Blanca tiene lugar un día después de que concluye la visita a Venezuela del secretario de Energía, Chris Wright, quien fue recibido con alfombra roja y diversos honores en el Palacio de Miraflores por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Este anuncio de Trump, según analistas, representa un paso significativo en la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela en la era post-Maduro. La política de la Casa Blanca luce enfocada en estabilización, energía y una transición política, pero a más largo plazo.

El último presidente de los Estados Unidos en visitar Venezuela fue Bill Clinton, quien estuvo en Caracas en octubre de 1997. Durante su visita, Clinton se reunió con el entonces presidente venezolano Rafael Caldera. El viaje tuvo un fuerte enfoque en la cooperación económica y la lucha contra el narcotráfico. (ANSA).