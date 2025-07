Trump confirma una invitación oficial de Pekín para reunirse con el presidente Xi

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes haber recibido una invitación oficial de Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, si bien ha negado que haya estado "buscando una cumbre" con él. Así, el presidente estadounidense ha vuelto a arremeter contra la prensa de "noticias falsas" que ha venido publicando que sería él el principal interesado en reunirse con el mandatario chino. "¡No es cierto, no estoy buscando nada! Podría ir a China, pero solo sería por invitación del presidente Xi, que ya me ha sido extendida. De lo contrario, ¡no me interesa!", ha escrito en su cuenta de Truth Social. El diario británico 'The Times' publicó que Xi podría estar pensando en celebrar una reunión a tres con Trump y Vladimir Putin, con motivo del desfile que se celebra en septiembre en la Plaza de Tiananmen de Pekín para conmemorar el final de la II Guerra Mundial, un acto al que el presidente ruso ha confirmado que asistirá. El encuentro supondría un importante cambio en la relación entre Washington y Pekín, en un momento en el que desde la Casa Blanca se ha iniciado una cruzada arancelaria contra el gigante chino, si bien en las últimas semanas los ánimos se han enfriado gracias a una tregua comercial de 90 días y al levantamiento de restricciones a las exportaciones de tecnología china.