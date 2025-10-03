Trump congela US$2100 millones para proyectos en Chicago tras el cierre de gobierno

WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump retendrá US$2100 millones para proyectos de infraestructura en Chicago, afirmó el viernes el director de presupuesto de la Casa Blanca, ampliando las disputas de financiamiento que han tenido como objetivo áreas demócratas durante el cierre del gobierno.

La pausa afecta un plan largamente esperado para extender la línea roja del tren de la ciudad. El dinero fue “retenido para asegurar que los fondos no fluyan a través de contratos basados en raza”, escribió el director de presupuesto Russ Vought en las redes sociales.

Vought hizo un anuncio similar a principios de esta semana en relación con Nueva York, donde dijo que se pausarían 18.000 millones para infraestructura, incluyendo financiamiento para un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson.

Trump, un republicano, ha adoptado las tácticas de Vought. Anoche, publicó un video que lo mostraba como la parca, vistiendo una capucha y sosteniendo una guadaña.

Perder el dinero sería un revés significativo para los planes de transporte de Chicago. La extensión de la línea roja iba a agregar cuatro paradas de tren en el lado sur de la ciudad, mejorando el acceso para comunidades desfavorecidas.

Además, un proyecto de modernización más amplio para las líneas roja y púrpura, que Vought dijo que también estaba siendo objetivo, tiene la intención de mejorar las estaciones y eliminar un cuello de botella donde se cruzan diferentes líneas.

En el caso de Nueva York, el Departamento de Transporte de Trump dijo que estuvo revisando si se estaban produciendo “prácticas inconstitucionales” en los dos grandes proyectos de infraestructura, pero que el cierre del gobierno, que comenzó el miércoles, lo había obligado a suspender a los empleados que realizaban la revisión.

La suspensión de fondos para el proyecto del túnel del río Hudson y la extensión de la línea de metro de la Segunda Avenida probablemente tiene como objetivo al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, a quien la Casa Blanca culpa por el estancamiento. El senador de Nueva York dijo que la congelación de fondos perjudicaría a los usuarios.

“Obstruir estos proyectos es estúpido y contraproducente porque crean decenas de miles de grandes empleos y son esenciales para una economía regional y nacional fuerte”, dijo Schumer en X.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.