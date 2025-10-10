Trump considera "aumento masivo" de aranceles a importaciones chinas, dice no hay motivos para reunirse con Xi

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) - El presidente Donald Trump afirmó el viernes que no hay motivos para reunirse en dos semanas con su par chino, Xi Jinping, como estaba previsto, y añadió en una publicación en Truth Social que Estados Unidos está calculando un aumento masivo de los aranceles sobre las importaciones chinas.

Trump afirmó que China ha estado enviando cartas a países de todo el mundo anunciando su intención de imponer controles a las exportaciones de todos los elementos de la producción relacionados con las tierras raras.

"Nadie ha visto algo así, pero en esencia congestionaría los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países del mundo, especialmente de China", aseguró en la publicación de Truth Social.

Añadió que no había hablado con el mandatario chino, con quien se reuniría en Corea del Sur, porque no había motivo para hacerlo. (Reporte de Maiya Keidan; Editado en español por Javier Leira y Manuel Farías)