Trump considera subir aranceles a China y dice que no hay motivos para reunirse con Xi

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con subir los aranceles a China y cancelar una reunión con el presidente Xi Jinping, en una arremetida contra Pekín que hizo que los mercados y las relaciones entre las mayores economías del mundo entraran en una espiral descendente el viernes.

Trump, que tenía previsto reunirse con Xi en unas tres semanas en Corea del Sur, se quejó en las redes sociales de lo que calificó de planes de China para mantener como rehén a la economía mundial después de que China amplió los controles a la exportación de tierras raras el jueves.

Trump dijo que no había ninguna razón para celebrar la reunión con Xi que había anunciado previamente, un encuentro que Pekín nunca había confirmado públicamente.

Trump también amenazó con un aumento "enorme" de los aranceles a las importaciones procedentes de China. La medida podría reavivar una desestabilizadora guerra comercial entre Washington y Pekín a la que una laboriosa diplomacia puso una tregua a principios de este año.

El inesperado ataque de Trump tuvo un impacto inmediato en los precios de las acciones estadounidenses, con el índice de referencia S&P 500 cayendo un 2% después de su publicación en las redes sociales.

Las declaraciones llevaron a los inversores a refugiarse en los bonos del Tesoro estadounidense, lo que provocó una caída de los rendimientos, así como un alza del precio del oro. El dólar estadounidense se debilitó frente a una cesta de divisas extranjeras.

En su mensaje, Trump dijo que China ha estado enviando cartas a países de todo el mundo diciendo que planeaba imponer controles a la exportación de todos los elementos de producción relacionados con las tierras raras.

"Dependiendo de lo que China diga sobre la 'orden' hostil que acaban de emitir, me veré obligado, como presidente de los Estados Unidos de América, a contrarrestar financieramente su movimiento", dijo Trump en Truth Social.

“Por cada elemento que ellos han podido monopolizar, nosotros tenemos dos”.

“Iba a reunirme con el presidente Xi dentro de dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo”, añadió.

La Casa Blanca y la embajada china en Washington no respondieron inmediatamente a una petición de comentarios.

La medida adoptada por China el jueves incluyó la incorporación de cinco nuevos elementos y un escrutinio mayor para los usuarios de semiconductores, así como la incorporación de decenas de piezas de tecnología de refinado a su lista de control de restricciones a la exportación.

China produce más del 90% de las tierras raras procesadas y de los imanes de tierras raras del mundo. Las 17 tierras raras son materiales vitales en productos que van desde vehículos eléctricos a motores de aviación y radares militares. (Reporte de Maiya Keidan; Editado en español por Javier Leira, Manuel Farías y Javier López de Lérida)