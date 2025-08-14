Trump considera una visita a Israel

“El presidente visitará Gran Bretaña en septiembre y es posible que haga escala en Israel, pero la decisión es incierta y aún no es definitiva”, declaró un funcionario estadounidense.

Añadió que la posibilidad de una visita “dependerá de la evolución de las conversaciones sobre el alto el fuego y del fin de la guerra en Gaza”.

“A Trump le gustaría visitar Israel si las negociaciones prosperan”, agregó un funcionario israelí, afirmando que “de hecho, hay indicios de una posible visita de Trump”, aunque enfatizó que “aún no se ha llegado a nada concreto”.

Trump visitará el Reino Unido del 17 al 19 de septiembre por invitación del rey Carlos III. (ANSA).