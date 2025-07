Trump consigue sus aranceles; los estadounidenses, alzas de precios

Por David Gaffen y Marleen Kaesebier

29 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está consiguiendo sus aranceles, y las empresas están dejando claro cómo piensan afrontarlos: repercutiéndolos en los consumidores estadounidenses.

A lo largo de la primavera boreal, grandes minoristas y fabricantes de productos de consumo advirtieron de que los gravámenes a los bienes importados estrujarían sus operaciones, obligándoles a elegir entre menores ganancias o repercutir mayores costos a los clientes.

En el caso de Procter & Gamble y otros, se trata de ambas cosas.

El martes, el gigante del envasado, que fabrica productos básicos para el hogar que abarcan desde la toalla de papel Bounty hasta el detergente Tide, emitió unas perspectivas poco halagüeñas para 2025 y envió un mensaje a grandes minoristas como Walmart en el sentido de que tendría que subir los precios de algunos productos a partir de la próxima semana.

Este reto al que se enfrentan las empresas en los próximos trimestres se transmitirá probablemente a los consumidores de a pie. P&G dijo que subirá los precios de cerca de una cuarta parte de sus productos en Estados Unidos para ayudar a compensar el costo de los nuevos aranceles.

Las alzas se sitúan en torno a un dígito en todas las categorías, según un portavoz de la empresa.

Mientras los índices bursátiles estadounidenses se han disparado a máximos históricos este año, construidos sobre la inversión masiva en acciones tecnológicas, muchos indicadores de consumo han sufrido.

Desde los anuncios de aranceles de Trump el 2 de abril, "Día de la Liberación", las acciones de P&G han caído un 19%; Nestlé ha perdido un 20%; Kimberly-Clark un 11%, y PepsiCo casi un 7%, pero el índice referencial S&P 500 ha ganado más de un 13%.

Las empresas de bienes de consumo, alimentos y bebidas han tenido que hacer frente a unas ventas mediocres desde la pandemia, ya que los compradores se han mostrado reacios a los alimentos envasados de marca, cada vez más caros. Nestlé dijo la semana pasada que los consumidores norteamericanos siguen recelosos de pagar más en la caja registradora.

Más subidas de precios profundizarán las preocupaciones de los inversores sobre cómo están navegando las grandes marcas el desafío combinado de los consumidores ahorrativos y los fuertes costos creados por la guerra comercial de Trump.

"Empresas como Walmart, Amazon y Best Buy se verán obligadas a trasladar los aumentos de precios a los consumidores", dijo Bill George, expresidente y CEO de Medtronic e investigador del Harvard Business School.

La gente aún no ha visto las consecuencias del aumento de los aranceles, y van a subir más. Entre el 16 y el 25 de julio, las firmas incluidas en el rastreador mundial de aranceles de Reuters dijeron que esperan perder entre US$7100 y US$8300 millones en el año. GM, Ford y otros fabricantes de automóviles han absorbido el costo de los aranceles -por un total de miles de millones de dólares- hasta ahora. Muchas empresas enviaron más mercancías y materias primas a Estados Unidos antes de que llegaran los aranceles. Economistas y analistas creen que esa acumulación ayudó a algunas empresas a retrasar la subida de precios hasta fines de año y explica por qué los aranceles aún no han aparecido en los datos de inflación de Estados Unidos. Andrew Wilson, de la Cámara de Comercio Internacional, cree que la inflación se dejará sentir cuando las empresas hayan agotado sus existencias, pero eso podría no ocurrir hasta el cuarto trimestre o el primero del año que viene. (Escrito por Josephine Mason; editado en español por Carlos Serrano)