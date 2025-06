Trump contradice a su jefa de espionaje sobre el programa nuclear iraní

Por Jonathan Landay

WASHINGTON, 17 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repudió el martes la evaluación de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, de que Irán no ha estado construyendo un arma nuclear, contradiciendo públicamente a su jefa de espionaje por primera vez durante su segundo mandato.

Al rechazar su opinión, Trump pareció abrazar la justificación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para lanzar ataques aéreos la semana pasada contra objetivos nucleares y militares iraníes, diciendo que creía que Teherán estaba a punto de tener una cabeza nuclear.

En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One cuando regresaba a Washington de la cumbre del G7 en Canadá, se le preguntó a Trump por lo cerca que creía que Irán estaba de tener un arma nuclear.

"Muy cerca", respondió.

Cuando se le dijo que Gabbard había dicho ante el Congreso en marzo que la comunidad de inteligencia estadounidense seguía considerando que Teherán no estaba trabajando en una ojiva nuclear, Trump respondió: "No me importa lo que ella haya dicho.

Creo que estaban muy cerca de tener una".

Los comentarios de Trump recordaron sus enfrentamientos con las agencias de espionaje de Estados Unidos durante su primer mandato, incluida una evaluación de que Moscú trabajó para influir en el voto presidencial de 2016 a su favor y su aceptación de los desmentidos del presidente ruso, Vladimir Putin.

La oficina de la dirección de Inteligencia Nacional no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Gabbard también dijo al Congreso que las agencias de espionaje estadounidenses no creían que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, hubiera ordenado la reanudación de un programa de armas nucleares que Estados Unidos y el Organismo Internacional de Energía Atómica evaluaron que había terminado en 2003.

Irán niega estar desarrollando armas nucleares y afirma que su programa de enriquecimiento de uranio solo tiene fines pacíficos.

Una fuente con acceso a los informes de los servicios de inteligencia estadounidenses dijo a Reuters que la evaluación presentada por Gabbard no había cambiado.

También dijeron que los servicios de espionaje estadounidenses estimaban que Irán tardaría hasta tres años en construir una cabeza nuclear con la que pudiera alcanzar un objetivo de su elección, una conclusión de la que informó por primera vez la CNN.

Algunos expertos, sin embargo, creen que Irán podría tardar mucho menos tiempo en construir y lanzar un dispositivo nuclear en bruto no probado, aunque no habría garantías de que funcionara.

Trump ha desautorizado con frecuencia las conclusiones de las agencias de inteligencia estadounidenses, a las que él y sus partidarios han acusado -sin aportar pruebas- de formar parte de una camarilla del "Estado profundo" de funcionarios estadounidenses opuestos a su presidencia.

Gabbard, una ferviente leal a Trump, ha estado entre los partidarios del presidente que han aireado tales acusaciones. (Reportaje de Jonathan Landay; Edición de Don Durfee y Nia Williams. Editado en español por Natalia Ramos)