Trump controlará lo que exponen los Smithsonian

Con ese objetivo, a 11 meses de las celebraciones, la Casa Blanca está llevando a cabo una revisión amplia de las exposiciones, materiales y operaciones del museo Smithsonian.

La evaluación, que fue reportada por primera vez por The Wall Street Journal y confirmada a NBC News, incluirá revisiones del contenido en línea, procesos curatoriales internos, planificación de exposiciones, el uso de colecciones y subvenciones para artistas, y redacción relacionada con los mensajes de exposiciones del museo.

La Institución Smithsonian incluye 21 museos, 14 centros de educación e investigación y el Zoológico Nacional.

Las noticias de la revisión se describieron en una carta enviada a Lonnie Bunch, el secretario de la institución. La asociada sénior de la Casa Blanca, Lindsey Halligan, el director del Consejo de Política Nacional Vince Haley, y el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, firmaron la carta.

"Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la alineación con la directiva del presidente para celebrar el excepcionalismo estadounidense, eliminar narrativas divisivas o partidistas y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas", subraya la carta.

Ordena a los funcionarios de ocho museos, incluido el Museo Nacional de Historia Americana y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, que entreguen información sobre sus exposiciones actuales y planes para conmemorar el 250 aniversario del país en los próximos 30 días.

Dentro de 120 días, los museos "deberían comenzar a implementar correcciones de contenido cuando sea necesario, reemplazando el lenguaje divisivo o ideológico con descripciones unificadas, históricamente precisas y constructivas a través de carteles, pantallas digitales y otros materiales de cara al público", agrega la carta. "Los museos adicionales serán revisados en la Fase II".

Esa orden, que se firmó el 27 de marzo, pide eliminar la "ideología inadecuada" de los museos Smithsonian y del Zoológico Nacional.

"Se trata de preservar la confianza en una de nuestras instituciones más preciadas", dijo Halligan en un comunicado.

"Los museos y exposiciones del Smithsonian deben ser precisos, patrióticos e iluminadores, asegurando que sigan siendo lugares de aprendizaje, maravilla y orgullo nacional para las generaciones venideras". (ANSA).