Trump creará reserva de minerales para contrarrestar a China e impulsar manufacturas

Por Ernest Scheyder

2 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto crear una reserva estratégica de minerales críticos con una inversión inicial de 12.000 millones de dólares, dijo el lunes un funcionario del Gobierno familiarizado con el asunto.

La inversión supone otro intento de Washington por contrarrestar lo que considera una manipulación china de los precios del litio, el níquel, las tierras raras y otros minerales críticos —vitales para productos que van desde los vehículos eléctricos hasta el armamento de alta tecnología—, que ha obstaculizado durante años a las empresas mineras estadounidenses.

Bloomberg, que informó por primera vez de la iniciativa, denominada Project Vault, publicó que combinará 1.670 millones de dólares de financiación privada con un préstamo de 10.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank) para adquirir y almacenar los minerales para fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas y otras compañías.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El proyecto ha atraído la participación de más de una decena de fabricantes de automóviles y empresas de tecnología de la información.

Las firmas de comercio de materias primas Hartree Partners, Traxys North America y Mercuria Energy Group se encargarán de la adquisición de materias primas para las reservas, dijo el funcionario a Reuters.

Se espera que las reservas incluyan tanto tierras raras y minerales críticos como otros elementos de importancia estratégica que están sujetos a precios volátiles.

El Proyecto Vault tiene por objeto ayudar a la industria automotriz estadounidense y permitirles mantener el riesgo fuera de sus balances, dijo el funcionario, comparando la logística del proyecto con una membresía de Costco que permite comprar en grandes volúmenes.

Otro objetivo es permitir un suministro de minerales para 60 días de uso en caso de emergencia, dijo el funcionario, señalando que el almacenamiento de minerales ya está en marcha.

Se espera que se cree una estructura ejecutiva para el proyecto y es probable que EXIM tenga un puesto en la junta directiva, añadió el funcionario.

El mes pasado, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses presentó un proyecto de ley para crear una reserva de minerales críticos por valor de 2.500 millones de dólares, una medida destinada a estabilizar los precios del mercado y fomentar la minería y la refinación local.

El directorio del banco EXIM votará este lunes la autorización de un préstamo récord a 15 años, más del doble de la transacción más importante del banco, informó Bloomberg.

(Reportaje de Heera Hari y Devika Nair en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)