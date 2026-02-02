Trump creará una reserva de minerales de US$12.000 millones: Bloomberg News

2 feb (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto crear una reserva estratégica de minerales críticos con una inversión inicial de US$12.000 millones, publicó el lunes Bloomberg News, que basa su información en personas familiarizadas con el asunto.

La medida supondría otro intento de Washington por contrarrestar lo que considera una manipulación china de los precios del litio, el níquel, las tierras raras y otros minerales críticos —vitales para productos que van desde los vehículos eléctricos hasta el armamento de alta tecnología—, que ha obstaculizado durante años a las empresas mineras estadounidenses.

Bloomberg dijo que la iniciativa, denominada Project Vault, combinará US$1.670 millones de financiación privada con un préstamo de US$10.000 millones del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos para adquirir y almacenar los minerales para fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas y otras empresas.

Reuters no ha podido verificar inmediatamente la información. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El proyecto ha atraído la participación de más de una decena de empresas, entre ellas General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova y Alphabet, según la información.

Según el informe, las empresas de comercio de materias primas Hartree Partners, Traxys North America y Mercuria Energy Group se encargarán de la adquisición de materias primas para las reservas.

Se espera que las reservas incluyan tanto tierras raras y minerales críticos como otros elementos de importancia estratégica que están sujetos a precios volátiles, según el artículo de Bloomberg.

El mes pasado, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses presentó un proyecto de ley para crear una reserva de minerales críticos por valor de US$2.500 millones, una medida destinada a estabilizar los precios del mercado y fomentar la minería y la refinación local.

El directorio del banco Ex-Im votará este lunes la autorización de un préstamo récord a 15 años, más del doble de la transacción más importante del banco, informó Bloomberg. (Reportaje de Heera Hari y Devika Nair en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)