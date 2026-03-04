Trump cree que estadounidenses apoyan ataques contra Irán, según la Casa Blanca

WASHINGTON, 4 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que sus compatriotas apoyan los ataques militares estadounidenses contra Irán, dijo el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El presidente es lo suficientemente inteligente como para ver más allá de muchos de los titulares falsos producidos por personas en esta sala que afirman que su acción era injustificable", declaró Leavitt en una rueda de prensa. "Se trata de un régimen terrorista rebelde que lleva 47 años amenazando a Estados Unidos, a nuestros aliados y a nuestro pueblo, y los estadounidenses son lo suficientemente inteligentes como para saberlo". (Reporte de Steve Holland, escrito por Andrea Shalal, edición de Michelle Nichols, edición en español de Raúl Cortés Fernández)