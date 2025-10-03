Trump cree que Hamás "está listo para una paz duradera" y pide a Israel que "pare inmediatamente los bombardeos"

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que cree que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) está "listo" para la paz tras la respuesta a su plan para la Franja de Gaza, por lo que ha pedido a Israel que "pare inmediatamente los bombardeos" en el enclave palestino, donde han muerto alrededor de 66.300 personas desde el 7 de octubre de 2023.

"Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo en Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo", ha anunciado a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha confirmado que ya están negociando los detalles "que aún deben resolverse". "No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Próximo", ha aseverado minutos después de que la milicia palestina propusiera negociar algunos de los aspectos del plan de 20 puntos presentado por el mandatario estadounidense.