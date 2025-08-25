Trump cree que la guerra de Gaza terminará "en dos o tres semanas"

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha apostado este lunes por que la guerra de Gaza tendrá un "final concluyente" en un plazo de "dos o tres semanas".

"Creo que en las próximas dos o tres semanas vais a tener un final concluyente bastante bueno", ha afirmado el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca.

"Es difícil decirlo porque llevan luchando miles de años", ha argumentado.

"Pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Tiene que terminar, pero la gente no puede olvidar el 7 de octubre", ha añadido.

"Dicho esto, tiene que acabar por el hambre y todos los demás problemas, peores que el hambre, la muerte, la cruda muerte, la muerte de personas", ha recalcado.

Además, ha recordado los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán del pasado mes de junio.

"Hemos logrado un gran éxito en Irán. Hemos acabado con su amenaza. Hubiera sido un espectáculo horroroso que tuvieran armas nucleares y podrían haberlas utilizado", ha argüido.

No es la primera vez que Trump emplea la expresión "dos o tres semanas" para augurar avances importantes en conflictos como los de Ucrania o Gaza.

Mientras, Israel ha expresado su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Qatar y Egipto y a la que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).