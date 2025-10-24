Trump critica a Canadá por el comercio y el anuncio de Reagan
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 24 oct (Reuters) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este viernes sus críticas a Canadá por un anuncio en el que aparece el exmandatario republicano Ronald Reagan ensalzando las virtudes del libre comercio, acusando al país vecino de intentar influir en la decisión de la Corte Suprema estadounidense.
"Canadá está tratando de influir ilegalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos en una de las sentencias más importantes de la historia de nuestro país", escribió Trump en una publicación en Truth Social.
El alto tribunal estadounidense fijó el 5 de noviembre como fecha para escuchar los argumentos sobre la legalidad de los aranceles globales de Trump. (Información de Doina Chiacu y Susan Heavey; edición de Jan Harvey; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
