Trump critica a los demócratas por pedir la publicación de todos los documentos del caso Epstein

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este miércoles a los demócratas por impulsar iniciativas para publicar todo el material relativo al caso del fallecido multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y tráfico de menores.

"Esto es un engaño de los demócratas que nunca termina. Me recuerda un poco a la situación de Kennedy. Le hemos dado todo una y otra vez, más y más, y nadie está nunca satisfecho", ha explicado el magnate republicano junto al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, desde el Despacho Oval.

Sus palabras se producen en medio de la celebración de un acto frente al Capitolio para pedir mayor transparencia sobre el caso Epstein y que ha contado con la participación de partidarios de las víctimas, supervivientes de los abusos y varios legisladores, tanto demócratas como republicanos.

"Señor presidente, Donald J. Trump. Soy una republicana registrada. No es que eso importe porque esto no es político, pero le invito cordialmente al Capitolio para que me conozca en persona y así pueda entender que esto no es un engaño", ha indicado Haley Robson, una superviviente de los abusos de Epstein, según ha recogido CNN.

El representante por Kentucky republicano, Thomas Massie, y el representante por California demócrata, Ro Khanna —ambos presentes en el acto— han impulsado una iniciativa para obligar a la Cámara de Representantes a votar una resolución que exija al Departamento de Justicia publicar todos los documentos.

La medida también ha sido apoyada por la republicana Marjorie Taylor Greene, así como por las representantes Lauren Boebert y Nancy Mace.

La Casa Blanca ha asegurado que todo aquel que ayude a llevar a cabo la votación estará llevando a cabo "un acto hostil" contra la Administración Trump, según ha recogido la cadena NBC.

El Congreso estadounidense publicó en la víspera más de 33.000 páginas de archivos sobre el caso Epstein, si bien la bancada demócrata ha denunciado que la mayoría —alrededor del 97%— ya se habían hecho públicos con anterioridad.

El demócrata de mayor rango en la comisión de supervisión de la Cámara, el representante por California Robert Garcia, aseguró que en los documentos no se menciona ninguna lista de clientes ni nada que mejore la transparencia o que haga justicia a las víctimas".

Trump solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. Sin embargo, ha sufrido presiones dentro de sus propias filas para que se publique toda la información relativa al caso.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra —el hijo de Isabel II—, Bill Clinton o el propio Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.