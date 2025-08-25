Trump critica a Seúl y sugiere cumbre con Kim

Por Benedetta Guerrera.

Apenas horas antes de recibir a Lee Jae Myung, Donald Trump lanzó un ataque sorpresivo, y algo vago, contra su gobierno, al que acusó de "purgas" no especificadas en curso en el país.

El magnate probablemente se refería a la agitación política que siguió al arresto del expresidente Yoon Suk-yeo por su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre pasado y a la elección de Lee en junio. El domingo, la fiscalía surcoreana emitió una orden de arresto contra el ex primer ministro Han Duck-soo, al que acusa de ayudar a Yoon.

Además, el actual jefe de Estado surcoreano no sería bien recibido por un sector del movimiento MAGA por su enfoque más pragmático, que, si bien prioriza las relaciones con Estados Unidos, también busca lazos más estables con China, un socio crucial para el comercio, el turismo y los esfuerzos de paz en la península de Corea.

"¿Qué está pasando en Corea del Sur? Parece una purga o una revolución. No podemos permitirnos hacer negocios allí", atacó Trump en Truth sin entrar en detalles. Cuando los periodistas en el Despacho Oval le pidieron aclaraciones, el presidente estadounidense simplemente respondió que se refería a "los allanamientos a iglesias" ocurridos recientemente en Corea del Sur.

Las acusaciones coinciden con las del movimiento de extrema derecha surcoreano, en particular los cristianos evangélicos y los partidarios de Yoon, que consideran al expresidente una "víctima de la persecución comunista".

Durante la reunión en el Despacho Oval, Donald también recordó su "excelente" relación con el líder norcoreano Kim Jong-un y anunció que se reuniría con él tarde o temprano.

"Podemos hacer algo con respecto a la península de Corea", aseguró Trump. "Pasé mucho tiempo con él, hablando de cosas que probablemente no deberíamos haber abordado", añadió el presidente estadounidense, recordando su visita a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas.

Donald Trump también afirmó que su victoria en 2016 evitó una guerra nuclear entre Corea del Norte y Corea del Sur.

"Habría ocurrido, y habría sido horrible para todos, incluidos ellos. Habría sido muy malo para ellos, porque nosotros, que somos, con diferencia, el país con mayor poder nuclear del mundo, habríamos tenido que intervenir", declaró.

El comandante en jefe anunció entonces que pronto viajaría a China para reunirse con Xi Jinping, pero también advirtió a Pekín que estaba dispuesto a imponer aranceles del "200% o algo así" si no cedía los imanes a Estados Unidos.

Lee, por su parte, agradeció al presidente estadounidense su compromiso con la paz en la península de Corea e incluso lo felicitó por la renovación del Despacho Oval, que calificó de "brillante".

No mencionó las acusaciones del magnate, salvo una referencia a la "turbulencia política" de la que está saliendo el país.

En Seúl, entre tanto, la portavoz presidencial Kang Yu-jung aseguró que las afirmaciones de Trump "serán verificadas".

En cuanto a los aspectos más prácticos de la cooperación entre ambos países, Trump anunció que Estados Unidos desea adquirir la propiedad del terreno donde se ubican las bases estadounidenses en Corea del Sur, a la vez que sigue presionando a su aliado para que pague más por albergar a aproximadamente 28.500 soldados estadounidenses.

"Gastamos mucho dinero en la construcción de un fuerte, y Corea del Sur contribuyó, pero me gustaría ver si podemos deshacernos del arrendamiento y adquirir la propiedad del terreno donde tenemos una enorme base militar", declaró.

Trump finalmente anunció que Estados Unidos lanzará una empresa conjunta con Corea del Sur y Japón relacionada con el petróleo en Alaska. (ANSA).