Trump cuestiona si canadá da un trato justo a bancos estadounidenses

WASHINGTON, 4 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que a los bancos estadounidenses no se les permite hacer negocios en Canadá, mientras que sus bancos operan en Estados Unidos.

"Canadá no permite a los bancos estadounidenses hacer negocios en Canadá, pero sus bancos inundan el mercado estadounidense. Oh, eso me parece justo, ¿no?", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Dieciséis bancos estadounidenses operan actualmente en Canadá, informó en febrero la Asociación Canadiense de Banca.

"Estos bancos están especializados en toda una gama de servicios financieros, como préstamos corporativos y comerciales, servicios de tesorería, productos de tarjetas de crédito, banca de inversión y financiación hipotecaria", dijo la asociación.

"No sólo atienden a clientes con actividades empresariales transfronterizas, sino también al mercado minorista nacional de Canadá. Los bancos estadounidenses representan ahora la mitad de todos los activos bancarios extranjeros en Canadá". (Reporte de Katharine Jackson y David Ljunggren; Editado en Español por Natalia Ramos)