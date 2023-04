Trump culpa a los medios para buscar retraso en juicio de carroll, que le acusó de violación

Por Jonathan Stempel

NUEVA YORK, 12 abr (Reuters) - Donald Trump pidió a un juez estadounidense que retrase el juicio programado para el 25 de abril sobre si difamó a la excolumnista de la revista Elle E. Jean Carroll al negar que la violó, señalando que el reciente "diluvio de cobertura mediática prejuiciosa" de los cargos criminales en su frente.

En una carta enviada el martes por la noche al juez de distrito Lewis Kaplan en Manhattan, los abogados de Trump dijeron que un período de "enfriamiento" de cuatro semanas hasta al menos el 23 de mayo era necesario para garantizar el derecho del expresidente de Estados Unidos a un juicio justo en el caso de Carroll.

En ausencia de un retraso, "muchos, si no la mayoría, de los posibles jurados tendrán las acusaciones criminales en mente cuando juzguen la defensa del presidente Trump frente las acusaciones de la señora Carroll", dijeron los abogados de Trump, Joe Tacopina y Alina Habba, en la carta.

Los posibles miembro del jurado, "tendrán la cobertura sin aliento de la supuesta aventura extramatrimonial del presidente Trump con Stormy Daniels todavía resonando en sus oídos si el juicio sigue adelante según lo previsto", añadieron.

Trump se declaró inocente el 4 de abril de 34 cargos de delito grave de falsificación de registros comerciales, en un caso presentado por el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg.

El expresidente aspira a otro mandato en la Casa Blanca y lidera las encuestas republicanas.

'excepcionalmente inadecuado'

En una carta dirigida al juez el miércoles, la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, se opuso a la petición de Trump.

Lo calificó de "otra táctica dilatoria" para evitar que los miembros del jurado escuchen el caso de su cliente, y dijo que la Constitución no exime a Trump de una demanda por agresión sexual porque medios de comunicación nacionales estén revisando sus supuestas relaciones extramatrimoniales.

Citando varias investigaciones y demandas penales y civiles pendientes, la abogada Kaplan también dijo que había "razones sustanciales" para creer que cualquier publicidad adversa no disminuiría, y culpó a las "declaraciones incendiarias" de Trump de alimentarla.

La abogada y el juez no tienen parentesco.

Demanda por agresión

Carroll, de 79 años, reclama daños y perjuicios por la negación de Trump, en un post publicado el 2022 en su plataforma Truth Social, de haberla violado a finales de 1995 o principios de 1996 en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Manhattan.

También ha demandado a Trump por agresión por el supuesto encuentro, que Trump también ha dicho que nunca ocurrió.

El caso es Carroll v Trump, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-10016. (Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)

Reuters