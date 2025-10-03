Trump da a Hamás hasta el domingo por la tarde para alcanzar un acuerdo sobre Gaza
WASHINGTON, 3 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Hamás hasta las 1800 horas (2200 GMT) del domingo en Washington para llegar a un acuerdo sobre su plan para el futuro de Gaza, calificándolo de última oportunidad para el grupo militante palestino.
"Debe alcanzarse un acuerdo con Hamás para el domingo por la tarde a las SEIS (6) P.M., hora de Washington, D.C.", escribió Trump el viernes en Truth Social.
"¡Todos los países han firmado! Si no se llega a este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, todo el INFIERNO, como nadie ha visto antes, se desatará sobre Hamás". (Reporte de Doina Chiacu. Editado en español por Manuel Farías)
