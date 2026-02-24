Trump dará el discurso sobre el estado de la Unión en medio de desafíos económicos y políticos

Por Nandita Bose, Bo Erickson y Joseph Ax

WASHINGTON, 24 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará el martes el tradicional discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, en un momento especialmente delicado para su presidencia. Su índice de aprobación ha caído, aumentan las preocupaciones sobre Irán y muchos estadounidenses siguen lidiando con el alto costo de vida mientras se acercan las elecciones legislativas de noviembre.

El discurso televisado en horario de máxima audiencia ante el Congreso, el segundo en los 13 meses transcurridos desde su regreso a la Casa Blanca, ofrece a Trump la oportunidad de persuadir a los votantes para que mantengan a los republicanos en el poder. Pero llega en un momento en el que se enfrenta a fuertes vientos en contra en el ámbito político, tanto en el país como en el extranjero.

La comparecencia se produce tras unos días turbulentos para su Gobierno, incluida una decisión de la Corte Suprema que invalida su régimen arancelario global y nuevos datos que muestran que la economía se ha ralentizado más de lo esperado, mientras que la inflación se ha acelerado.

El Departamento de Seguridad Nacional está prácticamente cerrado debido a una disputa entre los republicanos y los demócratas del Congreso sobre las agresivas tácticas de inmigración del Gobierno, tras el tiroteo de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis. Mientras tanto, Trump ha tratado pasar página al escándalo que rodea la publicación por parte del Gobierno de los archivos relacionados con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

Trump, que ha aspirado abiertamente al Premio Nobel de la Paz y ha creado su propia , parece estar cada vez más cerca de un conflicto militar con Irán por su programa nuclear, trasladando buques de guerra a Oriente Próximo y desarrollando planes que podrían incluir un cambio de Gobierno, según responsables estadounidenses.

ARGUMENTOS CONTRA IRÁN

El discurso del martes podría ofrecer a Trump la oportunidad de presentar por primera vez una justificación pública a favor de la intervención militar en Irán.

Dos representantes de la Casa Blanca, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Trump discutirá sus planes para Irán, pero no dieron detalles.

También promocionará su historial de negociación de acuerdos de paz, dijeron. Hablará en el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que recuerda que aún tiene que resolver una guerra que una vez dijo que podría terminar "en 24 horas".

Se espera que el presidente aborde la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles, argumentando que el tribunal se equivocó y esbozando leyes alternativas que puede utilizar para reconstituir la mayoría de los gravámenes.

Trump reaccionó con furia a la sentencia de la semana pasada, dirigiendo ataques personales contra varios magistrados. Si repite la actuación el martes, podría haber momentos incómodos, ya que se espera que al menos algunos de los nueve magistrados del tribunal asistan al acto.

Los asesores de la Casa Blanca y los asesores de campaña republicanos, ante la difícil perspectiva de las elecciones legislativas de mitad de mandato, han instado a Trump a centrarse en las preocupaciones económicas de los estadounidenses. La victoria de Trump en las elecciones de 2024 se basó en gran medida en sus promesas de aliviar el coste de la vida, pero las encuestas de opinión muestran que los votantes no están convencidos por sus esfuerzos hasta ahora.

Trump ha tenido dificultades para mantener su mensaje, desviándose en sus discursos públicos de la economía hacia su larga lista de quejas, mientras que en otras ocasiones declara que ya ha resuelto el problema.

Uno de los responsables de la Casa Blanca dijo que Trump "proclamará la victoria en materia económica", un mensaje que probablemente no será bien recibido por los legisladores republicanos que se presentan a la reelección. Argumentará que heredó una economía en mal estado de su predecesor demócrata, Joe Biden, y que los demócratas han exagerado las preocupaciones sobre la asequibilidad, dijeron ambos responsables.

Trump señalará las ganancias del mercado de valores, las inversiones del sector privado y su legislación de recortes fiscales como prueba de que ha ayudado a la economía, dijeron los responsables. El presidente también promocionará sus duras políticas fronterizas y su campaña de deportaciones, a pesar de que las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses creen que su Gobierno ha ido demasiado lejos en la persecución de los inmigrantes indocumentados.

"Esta es la única oportunidad que tiene el presidente en la que todo el mundo está pendiente de lo que tiene que decir, y es su oportunidad de resumir todo lo que ha hecho y no salirse del guion", dijo Amanda Makki, estratega republicana y excandidata al Congreso por Florida.

Trump, que tiene tendencia a improvisar, dijo el lunes que su discurso sería largo. Su discurso de 100 minutos del pasado mes de marzo, que técnicamente no era un discurso sobre el estado de la Unión, pero que en otros aspectos era similar, fue el más largo pronunciado por un presidente ante el Congreso en la historia moderna.

Los representantes de la Casa Blanca dijeron que la edición de este año se diseñó dejando espacio para momentos improvisados.

"Estamos planificando en torno a ello", afirmó uno de los representantes. (Información de Nandita Bose y Bo Erickson en Washington; información adicional de Steve Holland; redacción de Joseph Ax; edición de Colleen Jenkins y Howard Goller; editado en español por Patrycja Dobrowolska)