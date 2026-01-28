Trump debe cuidar de los "intereses democráticos" de Venezuela, dice Lula

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este martes a su par estadounidense Donald Trump a cuidar de la soberanía y los "intereses democráticos" de Venezuela, en declaraciones a la prensa durante un foro económico en Panamá

Trump ha afirmado estar a cargo de Venezuela tras la operación militar estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro y dejó en el poder como presidenta encargada a Delcy Rodríguez, aliada del depuesto líder socialista

Lula, que había calificado los ataques de Estados Unidos en Venezuela como una "afrenta gravísima" a la soberanía de ese país, habló al llegar a Panamá para asistir el miércoles al el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF)

"Próximamente hablaré con la presidenta Delcy. Espero que ella logre estar a la altura de la tarea", dijo a periodistas, según declaraciones difundidas por la presidencia brasileña

Después del derrocamiento de Maduro, Trump anunció que asumiría el control de las ventas del petróleo venezolano, que él mismo sancionó en 2019

Rodríguez debe gobernar en teoría por un máximo de seis meses para convocar elecciones, aunque el propio hijo de Maduro descarta por lo pronto ese escenario bajo el argumento de que su padre fue "secuestrado" y no aplica la norma constitucional para la falta del presidente

"Es importante que el presidente Trump permita que Venezuela pueda cuidar de su soberanía, de sus intereses democráticos", dijo Lula

Pero añadió que "está todo muy reciente" y pidió tener un "poco de paciencia"

"Quien va a encontrar una solución para Venezuela es el pueblo venezolano, no será Brasil ni Estados Unidos", afirmó

Lula dijo que se reunirá con Trump en marzo en Washington, aunque no precisó la fecha

Brasil y Estados Unidos han estrechado relaciones en los últimos meses, lo que resultó en el levantamiento de parte significativa de los aranceles aplicados por Washington a productos brasileños

"Estoy convencido que vamos a volver a la normalidad muy pronto", afirmó

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Panamá, bautizado como el Davos latinoamericano, reúne en Panamá a líderes políticos y empresariales para debatir los desafíos económicos y oportunidades de la región

Además de Lula, asisten los presidentes de Ecuador, Panamá, Colombia y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast