Trump decidirá cuánto tiempo le da a Hamas para que acepte el plan para Gaza, según la Casa Blanca

WASHINGTON, 2 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá el plazo que dará a Hamás para aceptar una propuesta respaldada por Israel para detener los combates en Gaza, dijo la Casa Blanca el jueves, sin decir explícitamente si haría cumplir uno previamente establecido.

El martes, Trump dijo que daría a Hamás entre tres y cuatro días para aceptar el documento de 20 puntos, en el que se pide al grupo militante que se desarme, una exigencia que ya había rechazado antes. Hamás está estudiando la propuesta, dijo el miércoles una fuente cercana al grupo.

Al pedírsele en el programa de Fox News "America's Newsroom" que identificara el punto en el que se consideraría que Hamás ha "abandonado" la propuesta, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo: "Bueno, es una muy buena pregunta, y es una línea roja que el presidente de Estados Unidos va a tener que trazar".

"Se trata de un plan aceptable, y esperamos y deseamos que Hamás acepte este plan para que podamos avanzar", añadió Leavitt.

El plan especifica un alto el fuego inmediato, un intercambio de todos los rehenes en poder de Hamás por prisioneros palestinos en poder de Israel, una retirada escalonada israelí de Gaza, el desarme de Hamás y la introducción de un Gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.

Muchos elementos de los 20 puntos se han incluido en numerosos acuerdos de alto el fuego propuestos en los dos últimos años, incluidos los aceptados y posteriormente rechazados en diversas fases tanto por Israel como por Hamás. (Reporte de Doina Chiacu y Rami Ayyub; edición en español de Javier López de Lérida)