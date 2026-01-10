Trump decreta protección de ingresos petroleros de Venezuela y el chavismo marcha

El presidente Donald Trump ordenó el sábado una protección de embargo para los ingresos derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos, a una semana del bombardeo que llevó al derrocamiento de Nicolás Maduro.

El chavismo llamó a una "gran marcha" para pedir la libertad de Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados en la operación militar y presos en Estados Unidos.

El cielo de Caracas se tiñó de amarillo la madrugada del 3 de enero por el destello de las bombas que cayeron esa noche para sorpresa de todos los venezolanos. Más de 100 personas murieron, entre civiles y militares, según cifras de las autoridades locales.

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina. La antigua vicepresidenta de Maduro promete "rescatar" al derrocado mandatario, al tiempo que firmó acuerdos energéticos con Washington e inició un proceso para reanudar las relaciones diplomáticas entre los dos países, rotas en 2019.

Prometió igualmente excarcelar presos políticos, aunque el proceso avanza a cuentagotas.

Trump ha dicho que está "a cargo" de Venezuela, incluidas las mayores reservas de crudo del planeta que posee el país caribeño: aseguró que tendrá control de las ventas y que elegirá las empresas estadounidenses que reactivarán la industria con inversiones de hasta US$ 100.000 millones.

El decreto de este sábado pone bajo protección especial los ingresos venezolanos, incluidos los petroleros depositados en Estados Unidos, para que no puedan ser embargados.

Trump busca "promover los objetivos de política exterior estadounidense", dijo la Casa Blanca en una ficha informativa que acompaña la orden ejecutiva.

El presidente descartó por ahora una "segunda oleada de ataques" a Venezuela, pero mantiene la presión en el Caribe, donde incautó un quinto buque petrolero con crudo venezolano que intentaba "eludir a las fuerzas estadounidenses".

- "Lo vamos a rescatar" -

El partido de Maduro ha convocado todos los días desde el sábado pasado a movilizaciones de rechazo a su captura de Maduro. El derrocado mandatario enfrenta un juicio en Nueva York por narcotráfico.

Hace año exacto, fue investido para un tercer mandato tras elecciones cuestionadas por la oposición, Estados Unidos y otros países, que le exigieron -sin éxito- presentar las actas electorales.

Centenares de personas comenzaban a congregarse lentamente en los puntos de encuentro en dos barrios populares al este y oeste de Caracas, constató la AFP. El día estaba lluvioso.

"No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente", dijo Rodríguez en un acto previo transmitido en televisión. "Lo vamos a rescatar, claro que sí".

"Delcy, avanza, tu tienes mi confianza", le repetían los presentes.

El Ejecutivo de Rodríguez denuncia que Maduro fue "secuestrado" y que gobierna sin influencia de Trump, mientras impulsa un vuelco en la tormentosa relación con Estados Unidos.

Una misión de diplomáticos de ese país visitó Caracas el viernes para evaluar una "reanudación gradual" de los vínculos. No está claro si sostuvieron alguna reunión con Rodríguez. Su despacho no respondió a los pedidos de la AFP por un comentario.

Los acercamientos no prevén por ahora un cambio de régimen, ante lo cual Edmundo González Urrutia, quien fuera candidato opositor en las últimas elecciones, exiliado en España, pidió el "reconocimiento explícito" de su victoria en esos comicios de 2025, que a su juicio Maduro le arrebató fraudulentamente.

Su mentora, la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, será recibida por Trump la próxima semana. En un primer momento el presidente la apartó de su plan para Venezuela, que cayó en una de sus peores crisis económicas durante el gobierno de Maduro.

- A cuentagotas -

Oenegés cuentan entre 800 y 1200 presos políticos en Venezuela.

Y 48 horas después del anuncio de liberaciones, ni siquiera 20 personas han salido de prisión, señalan.

No hay cifras oficiales. La ONG Foro Penal reporta 14 liberados mientras que la principal coalición opositora dice que hay 17, entre ellos, el excandidato presidencial Enrique Márquez y la activista de derechos humanos Rocío San Miguel.

Decenas de familias llevan dos días durmiendo a las afueras de centros de detención como El Rodeo I, a las afueras de la capital, a la espera de noticias. Los custodios afirman no saber nada.

El sábado fue día de visita y muchos mantuvieron el protocolo que cumplieron por años: llevaron productos higiénicos, que entregaron a los custodios, entraron, los encapucharon, vieron a su familiar preso a través de un vidrio.

Los detenidos celebraron al enterarse de la caída de Maduro. "Lo peor ya pasó", le dijo a su esposa uno de ellos frente a los guardias fuertemente armados.

"No se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas", escribió en X González Urrutia, sin noticias de su yerno, condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por "terrorismo".