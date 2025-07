Trump defiende que Bondi publique "lo que considere creíble" sobre el caso Epstein

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que la fiscal general del país norteamericano, Pam Bondi, debería publicar "lo que considere creíble" sobre el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, al que ha tratado de restar importancia considerándolo "sórdido, pero aburrido". "Ella lo ha manejado muy bien, y la decisión dependerá de ella. Lo que ella considere creíble, debería publicarlo", ha defendido en declaraciones a la prensa el inquilino de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense ha descrito el contenido de los archivos relacionados con Epstein como "aburrido" y ha señalado que "no entiendo por qué el caso le interesaría a alguien". "Es bastante aburrido. Es sórdido, pero aburrido, y no entiendo por qué sigue así. Creo que solo gente muy mala, incluyendo a quienes publican noticias falsas, desearía que esto continuara. Pero dejen (que el público) reciba información creíble", ha añadido. Preguntado por una periodista de la cadena ABC News por si la fiscal le comunicó sobre su supuesta aparición en los archivos de Epstein, Trump lo ha negado, asegurando que Bondi "sólo nos dio una información muy rápida". Así, ha aprovechado para acusar de nuevo a sus conocidos rivales políticos, citando a los expresidentes demócratas Joe Biden y Barack Obama, así como al exdirector del FBI James Comey de estar detrás de ese contenido. "Ya saben, estos archivos fueron inventados por Comey, fueron inventados por Obama, fueron inventados por Biden", ha agregado. Trump ha reiterado así su respaldo a Bondi en medio de acusaciones de integrantes del movimiento MAGA ('Make America Great Again') por falta de transparencia, después de que la Policía Federal estadounidense (FBI) y el Departamento de Justicia concluyeran que no existe una "lista de clientes" --conocida como 'lista Epstein'-- que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el multimillonario neoyorquino y en la red de tráfico de menores. El propio presidente solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. Su exasesor Elon Musk acusó a Trump de aparecer en los documentos sobre el caso del traficante de menores, poco después de abandonar el Departamento de Eficiencia Energética (DOGE, por sus siglas en inglés) a principios del pasado junio, si bien posteriormente se retractó y borró el mensaje incriminatorio.