Trump defiende su política arancelaria y el acuerdo alcanzado con la OTAN para invertir el 5% en defensa

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que su política arancelaria va a permitir al país norteamericano recibir una gran cantidad de dinero y ha afirmado que el acuerdo alcanzado con la OTAN para que los países miembros de la Alianza inviertan un 5% de su PBI en defensa otorga más "voz" a la Administración estadounidense. "Básicamente, estamos diciendo a los países que vamos a darles el privilegio de comprar y trabajar en nuestro país. Y creo que es algo muy bueno. En algunos casos haremos acuerdos directos. Ya hicimos algunos con varios países. Es una cantidad tremenda de dinero para este país", ha señalado el mandatario en una entrevista realizada en el canal de televisión Fox News. Estas declaraciones llegan pocas horas después de que anunciara aranceles del 30% a todos los productos procedentes de la Unión Europea y México, algo que han lamentado los representantes de las partes afectadas. Trump ha defendido que estos países "se han aprovechado de (nosotros) por 30 o 40 años" y que por eso están "molestos". Igualmente, ha sostenido que esta política es heredera de su primer mandato, pero que debido a la pandemia de la COVID-19 no pudo completarla. Respecto del acuerdo con la Alianza Atlántica, el inquilino de la Casa Blanca ha sacado pecho y ha aseverado que él "resolvió el problema de la OTAN". "Ahora todos los países están pagando mucho más, de 2% a 5%. Antes ni siquiera pagaban el 2%, y ahora están pagando el 5%. Eso es más de un billón de dólares al año (855 millones de euros). Ahora tenemos una gran voz en la OTAN. Antes, con Biden, no teníamos voz alguna. Ni sabía dónde estaba", ha declarado el líder republicano. MILLONES EN INVERSIONES POR SU REFORMA FISCAL Trump también ha salido en defensa de su "gran y hermosa" reforma fiscal que, según afirma, ha permitido desde su entrada en vigor --el pasado 4 de julio coincidiendo con el Día de la Independencia-- atraer US$15.000 millones (12.800 millones de euros) en inversiones. "Digo a los republicanos: Hablen bien de esto. Los demócratas solo saben quejarse. Dicen que causará muertes. (...) No causará muertes, va a mantener a la gente viva y hará que nuestro país sea exitoso", ha asegurado. La ley contempla reducciones en partidas como el Medicaid --que ofrece cobertura sanitaria a personas con menores recursos económicos--, dejando a casi 12 millones de personas sin seguro médico para 2034, y eleva el gasto militar y la vigilancia de la inmigración.