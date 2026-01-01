Trump defiende sus políticas de energía y salud en entrevista y revela detalles de su examen médico

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump defendió sus políticas de energía y salud en una entrevista con The Wall Street Journal y reveló que se sometió a una tomografía computarizada, no a una resonancia magnética, durante un examen realizado en octubre, sobre el cual él y la Casa Blanca omitieron revelar detalles en su momento

En la entrevista, Trump expresó que lamentaba haberse sometido a estudios de imagenología avanzada de su corazón y abdomen durante una visita en octubre al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed porque generó preguntas públicas sobre su salud. Según un memorando emitido por su médico, la Casa Blanca publicó en diciembre que el mandatario se había realizado estudios de “imagenología avanzada” como un examen preventivo para hombres de su edad

Inicialmente, Trump lo describió como una resonancia magnética, pero dijo que no sabía qué parte de su cuerpo había sido escaneada. Una tomografía computarizada es una forma más rápida de imagen diagnóstica que una resonancia magnética, pero ofrece menos detalles sobre las diferencias en los tejidos

El médico del presidente, el capitán de la Marina Sean Barbabella, dijo en un comunicado emitido el jueves por la Casa Blanca que Trump se sometió al examen en octubre porque planeaba estar en Walter Reed para reunirse con personas que trabajan allí. El mandatario ya se había sometido a un examen físico anual en abril

“El presidente Trump acordó reunirse con el personal y los soldados en el Hospital Médico Walter Reed en octubre. Para aprovechar al máximo el tiempo del presidente en el hospital, recomendamos que se sometiera a otra evaluación física de rutina para asegurar una salud óptima continua”, manifestó Barbabella

El médico pidió al presidente que se sometiera a una tomografía computarizada o una resonancia magnética “para descartar definitivamente cualquier problema cardiovascular” y los resultados fueron “perfectamente normales y no revelaron absolutamente ninguna anomalía”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el jueves en un comunicado que los médicos del presidente y la Casa Blanca “siempre han sostenido que el presidente se sometió a un proceso de imagenología avanzada”, pero dijo que “el propio presidente ha revelado detalles adicionales sobre las imágenes” porque “no tiene nada que ocultar”

“En retrospectiva, es una pena que lo haya hecho porque les dio algo de munición”, dijo Trump en la entrevista con The Wall Street Journal publicada el jueves. “Habría sido mucho mejor si no lo hubieran hecho, porque el hecho de que lo hice decía: ‘Oh, caramba, ¿hay algo mal?’ Bueno, no hay nada mal”

El mandatario, de 79 años, se convirtió en la persona de mayor edad en prestar juramento como presidente el año pasado y ha sido sensible a las preguntas sobre su salud, particularmente porque ha cuestionado repetidamente la aptitud de su predecesor Joe Biden para el cargo

Biden, quien cumplió 82 años en el último año de su presidencia, fue acosado al final de su mandato y durante su fallido intento de buscar la reelección por el escrutinio de su edad y su agudeza mental

Pero este año también han surgido preguntas sobre la salud de Trump, ya que se le ha visto con moretones en la parte posterior de su mano derecha que han sido visibles a pesar de que se les ha colocado una capa de maquillaje encima, junto con una notable hinchazón en sus tobillos

Este verano, la Casa Blanca dijo que al presidente se le había diagnosticado insuficiencia venosa crónica, un padecimiento común entre los adultos mayores que ocurre cuando las venas de las piernas no pueden llevar adecuadamente la sangre de regreso al corazón y se acumula en la parte inferior de las extremidades

En la entrevista, Trump dijo que intentó usar calcetines de compresión por un tiempo para abordar la hinchazón, pero dejó de hacerlo porque no le gustaban

Los moretones en la mano del presidente, según Leavitt, son por “frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina”, que Trump toma regularmente para reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular

Dijo que toma más aspirina de la que sus médicos recomiendan, pero afirmó que se ha resistido a tomar menos porque la ha consumido durante 25 años y dijo que es “un poco supersticioso”. Trump toma 325 miligramos de aspirina diariamente, según Barbabella

“Dicen que la aspirina es buena para adelgazar la sangre, y no quiero sangre espesa fluyendo por mi corazón”, dijo Trump. “Quiero sangre agradable y delgada fluyendo por mi corazón. ¿Tiene sentido?”

En la entrevista, el presidente negó haberse quedado dormido durante las reuniones en la Casa Blanca cuando las cámaras lo han captado con los ojos cerrados, insistiendo en cambio que estaba descansando los ojos o parpadeando

“Simplemente cierro los ojos. Es muy relajante para mí”, señaló. “A veces me toman una foto parpadeando, parpadeando, y me atrapan en el parpadeo”

Afirmó que nunca ha dormido mucho por la noche, un hábito que también describió durante su primer mandato, y dijo que comienza su día temprano en la residencia de la Casa Blanca antes de pasar a la Oficina Oval alrededor de las 10 de la mañana y trabajar hasta las 7 u 8 de la noche

El presidente desestimó las preguntas sobre su audición, diciendo que solo tiene dificultades para escuchar “cuando hay mucha gente hablando”, y afirmó que tiene mucha energía, lo cual atribuyó a sus genes

“Los genes son muy importantes”, afirmó. “Y tengo muy buenos genes”

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.