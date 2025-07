Trump deja fuera al 'Wall Street Journal' de un viaje tras publicar un artículo sobre él y Epstein

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - La Casa Blanca ha anunciado este lunes que el periódico The Wall Street Journal no tendrá plaza en el viaje presidencial a los campos de golf que tiene Donald Trump a Escocia después de que el periódico económico publicara un artículo sobre el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein. La secretaria de prensa presidencial, Karoline Leavitt, ha explicado que la decisión se debe a la "conducta falsa y difamatoria de The Wall Street Journal", en referencia a la reciente publicación de una noticia sobre Trump y Epstein. "Ni The Wall Street Journal ni ningún otro medio tienen garantizado un acceso especial para cubrir al presidente Trump en el Despacho Oval, el Air Force One o sus espacios de trabajo privados, como ha confirmado el tribunal de apelaciones", ha argumentado Leavitt. "Hay trece medios diversos que estarán en el pool para cubrir el viaje presidencial a Escocia", ha añadido. La noticia se publicó el pasado 17 de julio y en ella se menciona una serie de cartas subidas de tono que remitió Trump a Epstein por su 50 cumpleaños, en 2003. Entre ellas había una nota con un dibujo de una figura femenina desnuda junto al nombre de Trump. Trump demandó al periódico al día siguiente por difamación "porque no existe ninguna carta ni dibujo auténticos". Ahora la Casa Blanca emplea las plazas que tradicionalmente se reservan a la prensa para impedir la presencia de este medio, propiedad de Rupert Murdoch. Hasta ahora estas plazas eran asignadas por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), un grupo independiente que representa a la prensa. Sin embargo, en febrero Leavitt asumió el control de estas decisiones. En un encontronazo anterior, la agencia de noticias AP quedó fuera del grupo autorizado, conocido como pool, por seguir utilizando el término golfo de México para referirse al ahora rebautizado por Trump como golfo de América.