Trump deja huella en el Departamento de Justicia: pancarta y remodelación institucional

Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) - Una pancarta del presidente estadounidense Donald Trump ondea frente a la sede del Departamento de Justicia, en un ‌nuevo intento del mandatario por dejar ‌su ⁠huella en una institución de Washington.

La pancarta azul, desplegada el jueves entre dos columnas en una esquina de la sede de la agencia, incluye el lema: "Make America Safe ​Again" ("Hagamos que ⁠Estados Unidos ⁠vuelva a ser seguro").

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha actuado de forma ​agresiva para imprimir su imagen e influencia en las instituciones federales.

Ha remodelado los organismos culturales ‌y de políticas públicas nombrando a personas leales, ha cambiado el ​nombre de instituciones destacadas y ha apartado ​a responsables vinculados a investigaciones pasadas, medidas que, según los críticos, difuminan las líneas entre el poder político y las funciones gubernamentales tradicionalmente independientes.

El año pasado se colocaron pancartas con la imagen de Trump en los edificios del Departamento de Trabajo, el Departamento de Agricultura y el Instituto de Estados Unidos para la Paz.

Una junta directiva nombrada ​por el presidente votó en diciembre a favor de añadir el nombre de Trump al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. El ⁠nombre de Trump también se colocó el año pasado en el edificio del Instituto de Estados Unidos para la Paz en Washington.

La ‌Casa Blanca remitió las preguntas sobre la última pancarta al Departamento de Justicia, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En una declaración citada por NBC News, un portavoz del Departamento de Justicia dijo que el departamento estaba "orgulloso" de celebrar su "trabajo histórico para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro a instancias del presidente Trump".

En 2023, el exfiscal especial del Departamento de Justicia Jack Smith consiguió que se dictaran autos de ‌acusación contra Trump por retener ilegalmente documentos clasificados tras su primer mandato y por conspirar para revocar su derrota ⁠en las elecciones de 2020.

Trump afirmó falsamente que había ganado las elecciones de 2020. Sus seguidores irrumpieron ‌en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en ⁠un intento fallido de impedir que el Congreso certificara los resultados de ⁠esas elecciones. Tras tomar posesión por segunda vez en enero de 2025, Trump indultó a los alborotadores.

Trump negó haber cometido irregularidades en los casos en su contra, calificándolos de motivados políticamente. Smith retiró ambos casos contra el republicano después de que Trump ganara las elecciones de 2024, alegando una política del Departamento de Justicia contra ‌el enjuiciamiento de un presidente en ejercicio.

Smith dimitió ​del Departamento de Justicia días antes de que Trump regresara a la Casa Blanca a principios del año pasado.

Desde entonces, el Departamento de Justicia del Gobierno de Trump ha despedido y tomado medidas contra muchos responsables involucrados en investigaciones contra el líder republicano. (Información de ‌Kanishka Singh en Washington; edición de Colleen Jenkins y Raju Gopalakrishnan; editado en español por Patrycja Dobrowolska)