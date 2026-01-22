Trump demanda a JPMorgan por US$5.000 millones por cerrarle cuentas

NUEVA YORK (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó el jueves al gigante bancario JPMorgan Chase y a su director general Jamie Dimon por US$5.000 millones, alegando que JPMorgan dejó de proporcionar servicios bancarios a él y a sus negocios por razones políticas después de que terminó su primer mandato en enero de 2021

La demanda, presentada en la corte del condado de Miami-Dade, en Florida, alega que JPMorgan cerró abruptamente múltiples cuentas en febrero de 2021 con sólo 60 días de aviso y sin explicación. Al hacerlo, alega la demanda, JPMorgan y Dimon interrumpieron sus operaciones y obligaron a Trump y a las empresas a abrir urgentemente cuentas bancarias en otros lugares

"JPMC dejó de prestar servicios bancarios (a Trump y sus negocios) porque creía que la coyuntura política del momento favorecía hacerlo", alega la demanda

En la querella, Trump alega que intentó abordar el asunto personalmente con Dimon después de que el banco comenzara a cerrar sus cuentas, y que Dimon le aseguró a Trump que averiguaría qué estaba sucediendo. La demanda afirma que Dimon no dio seguimiento a Trump. Además, los abogados de Trump alegan que JPMorgan colocó al presidente y a sus empresas en una "lista negra" que tanto JPMorgan como otros bancos utilizan para evitar que los clientes abran cuentas con ellos en el futuro

En un comunicado, JPMorgan dijo que cree que la demanda no tiene fundamento

Trump amenazó con demandar a JPMorgan Chase la semana pasada en un momento de tensiones crecientes entre la Casa Blanca y Wall Street. El presidente estadounidense dijo que quería limitar las tasas de interés en las tarjetas de crédito al 10% para ayudar a reducir los costos para los consumidores. Chase es uno de los mayores emisores de tarjetas de crédito en el país, y un funcionario del banco dijo a periodistas que lucharía contra cualquier intento de la Casa Blanca o del Congreso de implementar un límite en las tasas de las tarjetas de crédito. Los ejecutivos de la industria bancaria también se han molestado por los ataques de Trump a la independencia de la Reserva Federal

Trump y otras figuras conservadoras han alegado que los bancos cerraron sus cuentas bajo el término general de "riesgo reputacional" después del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio federal. Desde que Trump regresó al cargo, los reguladores bancarios del presidente han tomado medidas para evitar que los bancos utilicen "riesgo reputacional" como razón para negar servicios a los clientes

"La conducta de JPMC ... es un indicador clave de una práctica industrial sistémica y subversiva que busca coaccionar al público para que cambie y realinee sus puntos de vista políticos", escribieron los abogados de Trump en la demanda

Trump acusa al banco de difamación comercial y acusa a Dimon de violar la Ley de Prácticas Comerciales Injustas y Engañosas de Florida

En su comunicado, JPMorgan dijo que "lamenta" que Trump haya demandado al banco, pero insistió en que no cerró las cuentas por razones políticas

"JPMC no cierra cuentas por razones políticas o religiosas", dijo un portavoz del banco. "Cerramos cuentas porque crean riesgos legales o regulatorios para la empresa"

Esta no es la primera demanda que Trump ha presentado contra un gran banco alegando que le negaron servicios. La Organización Trump demandó al gigante de tarjetas de crédito Capital One en marzo de 2025 por acusaciones similares. Esa demanda aún está en proceso en el sistema judicial

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa