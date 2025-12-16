Trump demanda a la BBC por US$10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump presentó el lunes una demanda contra la BBC en la que solicita US$10.000 millones en daños, acusando a la televisora británica de difamación y de prácticas comerciales engañosas e injustas.

La demanda de 33 páginas acusa a la BBC de transmitir una "representación falsa, difamatoria, engañosa, denigrante, incendiaria y maliciosa del presidente Trump", en lo que fue "un descarado intento por interferir e influir" en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Acusó a la BBC de "unir dos partes completamente separadas del discurso del presidente Trump del 6 de enero de 2021" con el fin de "representar deliberadamente de manera incorrecta el significado de lo que dijo el presidente Trump".

La BBC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

La BBC se había disculpado el mes pasado con Trump por la edición del discurso del 6 de enero. Pero la cadena rechazó las afirmaciones de que hubiera difamado al mandatario, después de que el presidente amenazara con emprender acciones legales.

El presidente de la BBC, Samir Shah, había calificado la edición como un "error de juicio", lo que provocó las renuncias del principal ejecutivo de la BBC y de su directora de noticias.

El discurso tuvo lugar antes de que algunos de los seguidores de Trump irrumpieran en el Capitolio federal mientras el Congreso se disponía a certificar el triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020, el cual Trump alegó falsamente que le había sido robado.

Días antes de las elecciones de 2024 en Estados Unidos, la BBC había transmitido un documental titulado "Trump: ¿Una segunda oportunidad?". En la emisión de una hora de duración unió tres citas de dos secciones del discurso pronunciadas con casi una hora de diferencia para armar una sola declaración en la que Trump parecía instar a sus seguidores a marchar con él y "luchar con todo". Entre las partes eliminadas había una sección en la que Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran pacíficamente.

Trump dijo el lunes más temprano que demandaría a la BBC "por poner palabras en mi boca".

"Realmente pusieron palabras terribles en mi boca relacionadas con el 6 de enero que no dije, y son palabras hermosas, que dije, ¿verdad?" dijo el presidente sin que se le preguntara durante una aparición en la Oficina Oval. "Son palabras hermosas, hablando sobre el patriotismo y todas las cosas buenas que dije. No dijeron eso, pero pusieron palabras terribles".

La demanda del presidente fue presentada en Florida. Los plazos para presentar el caso en los tribunales británicos expiraron hace más de un año.

Expertos legales han señalado posibles complicaciones para un caso en Estados Unidos dado que el documental no se emitió en el país.

La demanda alega que las personas en Estados Unidos pueden ver el contenido original de la BBC, incluida la serie "Panorama", que incluyó el documental, utilizando la plataforma de streaming por suscripción BritBox.

La BBC, con 103 años de antigüedad, es una institución nacional financiada a través de una tarifa de licencia anual de 174,50 libras (US$230) pagada por cada hogar que ve televisión en vivo o contenido de la BBC. Obligada por los términos de su carta fundacional a ser imparcial, típicamente enfrenta un escrutinio y críticas especialmente intensas tanto de conservadores como de progresistas.