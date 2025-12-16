Trump demanda a la BBC y pide hasta US$10.000 millones en daños y perjuicios

Por Jack Queen y David Thomas

16 dic (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó el lunes a la BBC por difamación por unos fragmentos editados de un discurso que hacían parecer que dirigía a sus partidarios a asaltar el Capitolio, abriendo un frente internacional en su lucha contra la cobertura mediática que considera falsa o injusta.

Trump acusó a la radiotelevisión pública británica de difamarlo al juntar partes de un discurso pronunciado el 6 de enero de 2021, incluida una sección en la que decía a sus partidarios que marcharan sobre el Capitolio y otra en la que decía "luchar como el demonio". Se omitió una sección en la que pedía protestas pacíficas.

La demanda de Trump alega que la BBC le difamó y violó una ley de Florida que prohíbe las prácticas comerciales engañosas y desleales. Pide US$5.000 millones en daños y perjuicios por cada uno de los dos cargos de la demanda.

La BBC ha pedido disculpas a Trump, ha admitido un error de juicio y ha reconocido que la edición dio la impresión errónea de que había hecho un llamamiento directo a la acción violenta. Pero ha dicho que no hay base legal para la demanda.

Trump, en su demanda presentada el lunes en un tribunal federal de Miami, dijo que la BBC, a pesar de sus disculpas, "no ha mostrado ningún remordimiento real por sus malas acciones ni cambios institucionales significativos para prevenir futuros abusos periodísticos".

La BBC se financia a través de un canon obligatorio que pagan todos los telespectadores en Reino Unido, lo que, según los abogados británicos, podría hacer que cualquier pago a Trump fuera políticamente delicado.

Un portavoz del equipo legal de Trump dijo en un comunicado que la BBC "tiene un largo patrón de engañar a su audiencia en la cobertura del presidente Trump, todo al servicio de su propia agenda política de izquierda."

Un portavoz de la BBC dijo a Reuters más temprano el lunes que no tenía "ningún contacto adicional de los abogados del presidente Trump en este momento. La BBC sigue siendo la misma". La emisora no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios tras la presentación de la demanda. (Información de Jack Queen en Nueva York; edición de Noeleen Walder, Clarence Fernandez, Amy Stevens, Andrew Heavens y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)