Trump demandará al 'Wall Street Journal' por la difusión de una carta que habría enviado a Epstein

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este mismo jueves que interpondrá una denuncia contra el diario The Wall Street Journal, NewsCorp y el propietario de estos, Rupert Murdoch, tras la difusión del contenido de una supuesta carta que habría dirigido al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, asegurando que se trata de una "noticia falsa". "El 'Wall Street Journal' (WSJ) publicó una carta falsa, supuestamente dirigida a Epstein. Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos. Le dije a Rupert Murdoch que era una estafa, que no debería publicar esta historia falsa. Pero lo hizo, y ahora voy a demandarle a él y a su periódico de tercera", ha señalado en Truth Social. Poco antes, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que tanto el diario como Murdoch "personalmente, fueron advertidos directamente por el presidente de" ello en un extenso mensaje en la misma plataforma en la que ha acusado al magnate australiano de difundir "una historia falsa, maliciosa y difamatoria". Trump ha citado asimismo a la editora del WSJ, Emma Tucker, a quien ha criticado porque "no quiso oír" las indicaciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre la falsedad de la misiva. "Murdoch declaró que se encargaría de ello pero, obviamente, no tenía poder para hacerlo", ha agregado. La nota de Trump forma parte de una colección de cartas, según ha indicado el periódico "subidas de tono", que fueron regaladas al fallecido Epstein --que se suicidó en agosto de 2019 en su celda de la prisión de Mahattan, semanas después de ser encarcelado por tráfico sexual de menores-- por su 50 cumpleaños en 2003. El escrito del presidente estadounidense incluía un dibujo que representaba el cuerpo de una mujer y la firma de "Donald" en lugar del vello púbico e iba acompañado de la frase "feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto", recoge el WSJ. El neoyorkino ha presumido de haber "golpeado a George Stephanopoulos/ABC, 60 Minutes/CBS, y otros" y ha considerado que el WSJ "se ha convertido en un trapo asqueroso y sucio y (que) escribiendo mentiras difamatorias como esta, muestra su desesperación por seguir siendo relevante". Además ha asegurado que el caso Epstein, al que se ha vuelto a referir como "engaño Epstein" es "otro ejemplo de noticia falsa", alegando que "si hubiera algo de verdad (...) esta información habría sido revelada por Comey, (el exdirector de la CIA, John) Brennan, Crooked Hillary --como él denomina a la ex vicepresidenta demócrata Hillary Clinton-- y otros lunáticos de la izquierda radical hace años". "La prensa tiene que aprender a ser veraz, y no confiar en fuentes que probablemente ni siquiera existen", ha concluido el republicano. En este contexto, ha ordenado a la fiscal general, Pam Bondi, “que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del Gran Jurado (que presentó cargos contra Epstein), sujeto a la aprobación del Tribunal”, una decisión que ha tomado alegando “la ridícula cantidad de publicidad dada” al caso. “Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debe terminar, ¡ahora mismo!”, ha agregado en Truth Social.