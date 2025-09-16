Trump demandará por difamación y calumnias a The New York Times por US$15.000 millones

15 sep (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que presentará una demanda de US$15.000 millones por difamación y calumnias contra The New York Times, días después de que el periódico publicara artículos sobre sus vínculos con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein.

La declaración se produce después de que Trump amenazara la semana pasada con demandar a The New York Times por sus informaciones relacionadas con una nota y un dibujo de índole sexual entregados a Epstein. "Hoy, tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnias de US$15.000 millones contra The New York Times", dijo Trump en una publicación en su red social Truth Social.

The New York Times no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual.

Trump acusó al diario de mentir sobre él, su familia y sus negocios, así como sobre movimientos e ideologías liderados por republicanos como el movimiento America First, y Make America Great Again, o MAGA.

La demanda se presentará en Florida, añadió, pero no dio más detalles. (Información de Gursimran Kaur en Bengaluru; edición de Kim Coghill y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)