Trump deroga norma que incentiva producción de vehículos eléctricos por ahorro de combustible

Por David Shepardson

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que derogará una norma que incentiva a las automotrices a producir vehículos eléctricos para cumplir con los requisitos de economía de combustible exagerando los ahorros de energía

Los ambientalistas han criticado durante mucho tiempo las normas del Departamento de Energía por asignar valores de economía de combustible irrealmente altos a los vehículos eléctricos, que luego se utilizan para calcular promedios de toda la flota según las normas federales de economía de combustible promedio corporativa

El Departamento de Energía (DOE, por su sigla en inglés) dijo, tras una decisión de un tribunal de apelaciones en septiembre, que eliminará de sus cálculos la disposición conocida como factor de contenido de combustible y planea proponer revisiones adicionales

El DOE dijo que concluyó que el factor de contenido de combustible era "ilegal" y emitiría una regla para eliminarlo inmediatamente de los cálculos de economía de combustible

La administración del entonces presidente Joe Biden propuso inicialmente eliminar el factor de contenido de combustible de los cálculos, a partir de 2027, lo que habría reducido el valor de cumplimiento de los vehículos eléctricos en alrededor de un 70%

Bajo presión de las automotrices, el DOE optó en 2024 por eliminarlo gradualmente hasta 2030. Los fabricantes de automóviles señalaron anteriormente que el factor de contenido de combustible da como resultado una economía de combustible evaluada aproximadamente siete veces mayor que la que se calcularía basándose únicamente en el contenido de energía de electricidad equivalente a la gasolina del DOE

En diciembre, la administración Trump propuso recortar los estándares de ahorro de combustible que Biden había finalizado en 2024, en un esfuerzo por facilitar a las automotrices la venta de automóviles a gasolina

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras propuso reducir significativamente los requisitos de ahorro de combustible para los modelos de los años 2022 a 2031, exigiendo un promedio de 34,5 millas por galón para 2031, en comparación con las 50,4 millas por galón (21,4 km por litro)

Trump ha tomado una serie de medidas para desincentivar la compra y producción de vehículos eléctricos y facilitar la producción de modelos impulsados por gasolina. (Reporte de David Shepardson; Edición de David Holmes; Editado en Español por Ricardo Figueroa)