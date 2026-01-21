Trump descarta uso de la fuerza y aranceles, dice llegó a acuerdo marco por Groenlandia

DAVOS, Suiza, 21 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró el miércoles la amenaza de imponer aranceles a varios países por su postura sobre Groenlandia, afirmando que había llegado a las líneas generales de un acuerdo con la OTAN sobre el futuro de la isla, por lo que no recurriría a la fuerza. "Hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", escribió Trump en Truth Social tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos.

"En base a este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero", agregó.

No dio detalles del acuerdo.

Trump afirmó que había encargado al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al enviado especial Steve Witkoff que participaran en las negociaciones y que daría más información "a medida que avanzaran las conversaciones". (Reporte de Jasper Ward en Washington, edición en español de Raúl Cortés Fernández)