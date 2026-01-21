Trump descarta uso de la fuerza y aranceles, dice se alcanzó acuerdo marco con Groenlandia

Por Steve Holland y Trevor Hunnicutt

DAVOS, Suiza, 21 ene (Reuters) -

Tras semanas de retórica que pusieron en riesgo la ruptura más profunda de las relaciones transatlánticas en décadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso atrás el miércoles, renunció a sus amenazas de imponer aranceles como medida para apoderarse de Groenlandia y afirmó que se vislumbraba un acuerdo para poner fin a la disputa.

"Hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "En base a este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero".

Trump hizo estos comentarios después de descartar la toma del territorio danés por la fuerza en un discurso pronunciado en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y reconocer el malestar de los mercados financieros ante sus amenazas.

El presidente estadounidense dijo que había encargado al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al enviado especial Steve Witkoff que participaran en las conversaciones y que daría más información "a medida que avanzaran las conversaciones".

"La gente pensó que usaría la fuerza, pero no tengo que usar la fuerza", afirmó al principio de su discurso en la estación alpina suiza. "No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza".

El cambio de postura sobre los aranceles provocó un repunte del mercado bursátil, con un aumento del índice S&P 500 de más del 1,5%. Esto se sumó a la recuperación del mercado tras la mayor caída de las acciones en tres meses.

Los aliados de la OTAN se han visto nerviosos por las crecientes amenazas de Trump de apoderarse del territorio de Dinamarca, que es un antiguo aliado de Estados Unidos en la OTAN.

Sin embargo, en su año en el cargo, Trump también ha proferido repetidamente amenazas severas que han asustado a los mercados, solo para luego suavizarlas o retirarlas por completo.

"UN PEDAZO DE HIELO"

En su discurso, el mandatario reprendió a los europeos en cuestiones que iban desde la energía eólica y el medio ambiente hasta la inmigración y la geopolítica, al tiempo que se presentó como defensor de los valores occidentales.

Y aunque descartó la amenaza del uso de la fuerza en Groenlandia, Trump presumió del poderío militar de Estados Unidos, citando operaciones recientes como el sorprendente derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de mes.

El republicano restó importancia a la cuestión como una "pequeña petición" sobre un "pedazo de hielo" y que una adquisición no sería una amenaza para la alianza de la OTAN que incluye a Dinamarca y Estados Unidos.

Trump, que el martes puso fin a un turbulento primer año de mandato, eclipsó la agenda del Foro Económico Mundial (FEM) de Davos, donde las élites del planeta abordan las tendencias económicas y políticas.

Aprovechó su discurso también para ajustar cuentas sobre otros asuntos. Atacó a Gran Bretaña por la insuficiente extracción de petróleo del Mar del Norte, a Suiza por su superávit comercial en bienes con Estados Unidos, a Francia por su política farmacéutica, a Canadá por lo que consideró su ingratitud y a la OTAN por su falta de voluntad para plegarse a los intereses de Washington.

Estuvo casi una hora hablando antes de plantear sus iniciativas más recientes para reducir el costo de la vivienda.

Varios funcionarios europeos que se encontraban en la sala declinaron hacer comentarios sobre sus declaraciones. Sin embargo, la viceprimera ministra sueca, Ebba Busch, dijo: "En muchos sentidos no es sorprendente. Esto demuestra una vez más que la UE tiene que endurecerse, tenemos que mantener la línea".

Por su parte, Alastair Campbell, que fue jefe de comunicación del exprimer ministro británico Tony Blair, declaró: "Qué vergonzoso ha sido todo".

Información de Steve Holland en Davos y Trevor Hunnicutt en Washington; información adicional de Dave Graham, Ariane Luthi, Dmitry Zhdannikov, Mark John, Terje Solsvik, Soren Jeppesen y Tom Little; editado en español por Patrycja Dobrowolska, Juana Casas y Daniela Desantis