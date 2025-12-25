Trump desea "Feliz Navidad" con ataque a la "izquierda radical"

El mandatario los acusa de ser responsables de los principales problemas que enfrenta Estados Unidos.

"Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero fracasando miserablemente", escribió el presidente republicano en su red social Truth, plataforma que utiliza de manera habitual para comunicarse con sus seguidores y fijar posición política.

Trump responsabiliza de forma recurrente al Partido Demócrata —y en particular al expresidente Joe Biden— por las dificultades económicas, las tensiones sociales internas y diversos conflictos internacionales.

En su narrativa, el mandatario vincula a la oposición con el aumento del costo de vida, la crisis migratoria, la inseguridad y el debilitamiento del liderazgo estadounidense en el escenario global. Reitera además que en su segundo mandato está solucionado todos esos "desastres" que dejaron.

El presidente también suele utilizar el término "izquierda radical" de manera amplia, englobando no solo a los sectores progresistas del Partido Demócrata, sino también a dirigentes considerados moderados o centristas, así como a críticos de su gestión dentro del sistema político y mediático estadounidense.

Este estilo retórico, confrontativo y sin matices, ha sido una constante tanto durante su primera presidencia como en su actual mandato.

El mensaje navideño se produce en un contexto de fuerte polarización política en Estados Unidos, con un Congreso dividido y un clima social marcado por debates sobre inmigración, economía, política exterior y el rol del Estado federal.

Lejos de adoptar un tono conciliador propio de la fecha, Trump volvió a recurrir a un discurso de confrontación directa, una estrategia que ha consolidado su base electoral pero que continúa generando críticas entre sus opositores.

Trump pasa las vacaciones de Navidad en Mar-a-Lago, su residencia privada en Florida, desde donde continúa activo en redes sociales y mantiene contactos políticos mientras supervisa la agenda de su administración. (ANSA).