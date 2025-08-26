Trump despide a Cook, de la Fed, alegando declaraciones falsas en formularios hipotecarios

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 25 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó el lunes la medida sin precedentes de despedir a Lisa Cook, la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo de gobernadora de la Reserva Federal, por denuncias de irregularidades en préstamos hipotecarios.

El mandatario había pedido a Cook que dimitiera el 20 de agosto después de que el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda de Estados Unidos, William Pulte, nombrado por Trump, la acusara de reclamar dos de sus hipotecas como residencias principales. El Departamento de Justicia dijo que estaba investigando el asunto.

"He determinado que hay causa suficiente para destituirte de tu cargo", dijo Trump en una carta a Cook publicada en su plataforma Truth Social.

Trump afirmó que había pruebas suficientes de que Cook había hecho declaraciones falsas en las solicitudes de hipotecas. "Como mínimo, la conducta en cuestión exhibe el tipo de negligencia grave en las transacciones financieras que pone en duda su competencia y confiabilidad como regulador financiero".

Cook se había mostrado desafiante sobre su continuidad en la Fed.

"No tengo intención de que me intimiden para que renuncie a mi cargo por algunas preguntas planteadas en un tuit", dijo el 20 de agosto. "Sí tengo intención de tomarme en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal, por lo que estoy recopilando la información precisa para responder a cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos".

Cook, que fue nombrada miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed por el expresidente Joe Biden en 2022, suscribió las hipotecas en cuestión en 2021, cuando era académica. Un formulario oficial de divulgación financiera de 2024 enumera tres hipotecas de las que es titular Cook, dos de las cuales figuran como residencias personales.

Pulte ha afirmado que Cook cometió fraude hipotecario al incluir dos de sus hipotecas como residencia principal, pero no ha aportado ninguna prueba pública que respalde su acusación. Los préstamos para residencias principales pueden conllevar tasas de interés más bajos.

En una entrevista con Bloomberg Television el 21 de agosto, Pulte afirmó que el supuesto fraude de Cook es "evidente" y se puede ver fácilmente en documentos públicos.

Pulte también dijo que los problemas se descubrieron como parte de investigaciones regulares y no a través de una caza de brujas política frente aquellos que se oponen a la administración Trump.

Las denuncias de Pulte frente Cook coinciden con un amplio esfuerzo de la administración Trump frente los programas de diversidad, equidad e inclusión en el Gobierno de Estados Unidos, un proceso que ha llevado a la salida de algunas mujeres y minorías prominentes.

El gobierno de Trump también ha apuntado a otros oponentes políticos, incluido el senador estadounidense Adam Schiff, con acusaciones similares de fraude hipotecario.

CAMPAÑA DE PRESIÓN

El despido de Cook marca una escalada en el intento de Trump de remodelar la composición de las filas de liderazgo de la Fed. Ha estado presionando al banco central para que realice recortes agresivos de las tasas en un momento en que los funcionarios de la Fed las han mantenido estables en un contexto de continuas preocupaciones sobre la inflación.

El presidente ha amenazado regularmente con despedir al jefe de la Fed, Jerome Powell, que fue nominado por el propio Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca y luego nominado para un segundo mandato por Biden. Trump, que carece de autoridad legal para despedir al presidente de la Fed salvo "por causa justificada", ha dado marcha atrás en esa amenaza a medida que Powell se acerca a la expiración de su mandato al frente del banco central el próximo mes de mayo.

La salida de Cook de la Fed -estaba ejerciendo un mandato que expiraba en 2038- podría acelerar la remodelación de la Fed por parte del presidente.

Recientemente elevó a la gobernadora de la Fed Michelle Bowman a ser la principal reguladora bancaria del banco central, y se cree que está considerando al gobernador de la Fed Christopher Waller, a quien nombró miembro de la junta en 2020, para suceder a Powell.

A otros dos nombramientos de Biden en el consejo de la Fed les queda algo de tiempo en sus mandatos, mientras que Powell podría permanecer como gobernador hasta 2028 tras el final de su mandato al frente del banco central.

Las asuntos financieros han sido un tema habitual para los responsables del banco central estadounidense en los últimos años. En 2021, los entonces presidentes de los bancos de la Fed de Dallas y Boston dimitieron tras revelarse operaciones activas en los mercados financieros.

Aunque ambos fueron absueltos posteriormente por el organismo de control interno de la Fed, el inspector general del banco central afirmó que sus operaciones creaban la apariencia de un conflicto de intereses. En respuesta a la controversia, la Reserva Federal endureció sus normas éticas sobre las inversiones personales de sus funcionarios. (Reporte de Michael S.

