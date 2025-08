Trump despide a la responsable de Estadísticas Laborales tras los malos datos de empleo de julio

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este viernes el despido de la responsable de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer, tras la publicación de un informe sobre la débil situación del empleo en el país norteamericano durante el mes de julio. "Me acaban de informar de que las 'cifras de empleo' de nuestro país están siendo elaboradas por una persona designada por (Joe) Biden, que falsificó las cifras antes de las elecciones para intentar aumentar las posibilidades de victoria de Kamala (Harris)", ha señalado a través de su perfil en Truth Social. Así, ha ordenado a su equipo que "despida a esta persona designada políticamente por Biden de forma inmediata", alegando que los estadounidenses "necesitan cifras de empleo precisas". "Será reemplazada por alguien mucho más competente y cualificado. Cifras importantes como esta deben ser justas y precisas, no pueden ser manipuladas con fines políticos", ha argumentado. El inquilino de la Casa Blanca ha sostenido que las cifras de empleo "han sido manipuladas" para hacerles "quedar mal" a los republicanos. "McEntarfer dice que solo se han creado 73.000 empleos (¡qué sorpresa!)", ha ironizado, mientras que ha agregado que "sucedieron cosas similares en la primera parte del año, siempre (con números) negativos". Esta primera jornada de agosto ha estado influida por el citado informe de empleo de Estados Unidos en julio, el cual ha cifrado la creación de puestos de trabajo en 73.000 nuevos empleos --el mercado proyectaba 106.000 nuevos puestos-- y ha constatado que el paro ha subido en una décima, hasta el 4,2%. Por otro lado, la gobernadora de la Reserva Federal Adriana Kugler ha anunciado su dimisión varios meses antes de que termine su mandato, sin especificar el motivo de su salida pero en el marco de las tensiones entre Trump y el presidente dicha agencia gubernamental, Jerome Powell. "Ha sido un honor para mí formar parte de la junta de gobernadores de la Reserva Federal. Me siento especialmente honrada de haber servido durante un momento crucial para lograr nuestro doble mandato: reducir los precios y mantener un mercado laboral sólido y resiliente", ha declarado a través de un comunicado. Por su parte, Powell ha agradecido el servicio de Kugler y le ha deseado "mucho éxito en sus futuras responsabilidades", al tiempo que ha destacado que "ha aportado una experiencia y un conocimiento académico impresionante a su trabajo en la junta" de gobernadores.