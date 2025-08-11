Trump despliega la Guardia Nacional en Washington

“Salvaré la capital de Estados Unidos del crimen y la miseria”, bramó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Y anunció que la policía local estaría “sujeta al control directo de las fuerzas federales”.

El presidente estadounidense lanzó una “medida histórica” para “recuperar la capital” invocando la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, que coloca al Departamento de Policía Metropolitana de Washington bajo control federal directo. También añadió que desplegará la Guardia Nacional para ayudar a “restablecer la ley y el orden”.

Trump declaró el estado de “emergencia de seguridad pública” en Washington, reiterando que la Fiscal General Pam Bondi supervisará el Departamento de Policía Metropolitana.

“Si escupes, te pegamos”. Con este lema, Donald Trump presentó su nuevo plan contra la delincuencia en Washington durante una conferencia. “Durante los arrestos, los delincuentes escupen en la cara de los policías. Se quedan ahí parados y les gritan, a dos centímetros de sus caras, y luego empiezan a escupir de vuelta”, explicó el presidente.

“Así que le dije a la policía: ‘Díganles que si escupen, te pegamos’, y pegaron muy fuerte”, aseveró sin tapujos.

El mandatario mostró a los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca una serie de gráficos que muestran que la tasa de delincuencia de Washington es peor que la de varias ciudades del mundo, como Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y Bogotá.

“Nuestra capital ha sido invadida por bandas violentas y criminales sanguinarios, bandas de jóvenes rebeldes, drogadictos, maniacos y personas sin hogar, y no permitiremos que esto vuelva a suceder”, declaró el magnate.

No obstante, según las estadísticas oficiales de las fuerzas del orden, la tasa de criminalidad en Washington ha disminuido en 2025 y 2024.

Trump anunció el despliegue inicial de 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington. “Enviaremos más si es necesario”, declaró el presidente en la conferencia de prensa.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la Guardia Nacional ya se ha movilizado y llegará a Washington esta semana. “Trabajaremos junto con toda la policía de Washington y las fuerzas del orden federales para garantizar la seguridad de esta ciudad”, enfatizó.

En tanto, a una cuadra de la Casa Blanca, unos 200 manifestantes se congregaron para protestar contra el plan anti-crimen de Trump.

“Estoy aquí esta mañana para decir que nada de lo que esté haciendo en este momento afecta nuestra seguridad”, dijo Keya Chatterjee, directora ejecutiva de Free DC, un grupo de derechos humanos en el Distrito de Columbia. (ANSA).