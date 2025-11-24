Trump destaca "muy buena" llamada con el presidente chino Xi Jinping

WASHINGTON, 24 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que mantuvo el lunes una "muy buena" llamada telefónica con su par chino, Xi Jinping, durante la cual discutieron la guerra en Ucrania, el tráfico de fentanilo y un acuerdo para los agricultores.

"Hemos hecho un buen acuerdo, y muy importante, para nuestros Grandes Agricultores - y solo mejorará. Nuestra relación con China es extremadamente fuerte!", dijo el republicano en un post de Truth Social.

Trump también dijo que había aceptado la invitación de Xi para visitar China en abril y que el líder chino viajaría a Estados Unidos más adelante en el año.

(Reporte de Susan Heavey; redacción de Katharine Jackson. Editado en español por Natalia Ramos)