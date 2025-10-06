Trump destaca que Hamás "ha accedido a cosas muy importantes" al aceptar su plan de paz
MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado de nuevo su optimismo sobre las perspectivas de paz en Gaza y ha destacado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), "ha accedido a cosas muy importantes".
"Creo que Hamás ha accedido a cosas que son muy importantes", ha afirmado Trump en una entrevista en un programa de la cadena de televisión estadounidense CNN.
Trump ha respondido a las informaciones sobre sus supuestas críticas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en concreto al reprocharle sus pocas cesiones.
"No. Es falso. Ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo en este acuerdo", ha argüido.
"Pero es un acuerdo que, increíblemente, en el que todo el mundo se ha unido. Todos se han unido. No, Israel ha sido estupendo. Todos han sido buenos. Creo que vamos a conseguir que se llegue a un acuerdo", ha asegurado.
