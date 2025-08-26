Trump destituye a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destituido este lunes a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, alegando la supuesta falsificación de documentos en distintas solicitudes de hipotecas y la consecuente falta de confianza en su "integridad".

"Por la presente se le destituye de su cargo en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, con efecto inmediato", ha anunciado en una carta dirigida a Cook y que ha difundido en su cuenta de Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha justificado su decisión porque "su conducta engañosa y potencialmente delictiva en un asunto financiero" le impide tanto a él como a los estadounidenses "tener confianza en su integridad".

"Como mínimo, la conducta en cuestión demuestra una negligencia grave en las transacciones financieras que pone en duda su competencia y fiabilidad como regulador financiero", ha agregado.

En la misiva, el mandatario estadounidense ha considerado "inconcebible" que Cook desconociera los requisitos de dos solicitudes de hipoteca distintas, presentadas el mismo año, que le exigían mantener cada propiedad como su residencia principal.

"Existen motivos suficientes para creer que usted podría haber hecho declaraciones falsas en uno o más contratos hipotecarios. (...) Usted firmó un documento que atestiguaba que una propiedad en Michigan sería su residencia principal durante el próximo año. Dos semanas después, firmó otro documento para una propiedad en Georgia, declarando que sería su residencia principal durante el año siguiente", ha detallado.

La destitución de Cook llega después de que el Departamento de Justicia anunciara su intención de investigarla por una denuncia presentada por el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, sobre un supuesto fraude hipotecario, a lo que la gobernadora nombrada por el expresidente Joe Biden declaró que "no tenía intención de dejarme intimidar para renunciar a mi cargo debido a algunas preguntas planteadas en un tuit", si bien aseguró que "estoy recopilando la información precisa para responder a cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos".

Forzar la salida de Cook, que aún no ha confirmado si recurrirá su despido en los tribunales, le daría a Trump la oportunidad de asegurar una mayoría de cuatro de siete miembros que tiene la Junta, después de que otra persona designada por Biden, Adriana Kugler, anunciara el 1 de agosto que dejaría su puesto anticipadamente.

Cook se convirtió en la primera mujer afroamericana en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington cuando fue nombrada por el mandatario demócrata en 2022. Su mandato no expiraba hasta 2038.