Trump dice a Hassett que quizá quiera mantenerle en la Casa Blanca

WASHINGTON, 16 ene (Reuters) - Donald Trump elogió el viernes al asesor económico Kevin Hassett en un evento en la Casa Blanca y dijo que podría querer mantenerlo en su cargo actual, mientras el presidente considera a su nominado como próximo jefe de la Fed.

"Veo que Kevin está entre el público y solo quiero darle las gracias (...) Quiero que te quedes donde estás, si quieres saber la verdad", dijo Trump.

"Kevin Hassett es muy bueno. Me refiero a que si lo muevo, estos tipos de la Fed, ciertamente el que tenemos ahora, no hablan mucho. Te perdería. Es una seria preocupación para mí", sostuvo Trump en el evento.

"No queremos perderle, Susie, pero ya veremos cómo se resuelve todo", dijo Trump en referencia a su jefa de gabinete en la Casa Blanca, Susie Wiles. (Reporte de Trevor Hunnicutt y Bo Erickson; Editado en español por Natalia Ramos)