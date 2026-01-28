Trump dice a Irán que llegue a un acuerdo nuclear o el próximo ataque será "mucho peor"

WASHINGTON, 28 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a Irán a sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo sobre armas nucleares o el próximo ataque estadounidense será mucho peor.

"Esperemos que Irán 'Venga a la Mesa' rápidamente y negocie un acuerdo justo y equitativo - NO ARMAS NUCLEARES - uno que sea bueno para todas las partes. El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!", escribió Trump en una publicación en las redes sociales.

El mandatario republicano, que se retiró de un acuerdo nuclear multinacional con Teherán en 2015 durante su primer mandato en la Casa Blanca, recordó que su última advertencia a Irán fue seguida de un ataque militar.

"¡El próximo ataque será mucho peor! No hagan que vuelva a ocurrir", escribió Trump. También dijo que otra "armada" está en camino hacia Irán.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, dijo que no estuvo en contacto con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en los últimos días ni había solicitado negociaciones, según informaron los medios estatales a primera hora del miércoles.

(Reporte de Doina Chiacu y Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)